2024'ün En Çok Bilet Satan Sanatçıları Açıklandı: Listede Tek Bir Kadın Vardı!
2024'ün En Çok Bilet Satan Sanatçıları Açıklandı: Listede Tek Bir Kadın Vardı!
Türkiye’de 2024 yılının en çok bilet satan sanatçıları açıklandı. Listenin zirvesinde Yalın yer alırken listede yer alan 10 isimden yalnızca biri kadın sanatçıydı. O isim ise ikinci solo albümü Akkor ile gönüllerde taht kuran Melike Şahin oldu.
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Kültür-sanat dünyasının kalbi 2024 yılında da konserlerle attı! Türkiye’nin dört bir yanında hayranlarıyla buluşan sanatçılar arasında en çok bilet satan isimler belli oldu.
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Biletix ve Bubilet gibi iki büyük bilet satış platformunun açıkladığı verilere göre Yalın bu yıl en çok bilet satan sanatçı unvanını elde etti.
Biletix listenin tamamını açıklamazken, Bubilet'in paylaştığı listenin ikinci sırasında Gökhan Türkmen, üçüncü sırasında ise rap müziğin sevilen ismi Sagopa Kajmer yer aldı.
Fakat listede asıl dikkat çeken detay tek kadın sanatçının Melike Şahin olmasıydı. İkinci solo albümü Akkor ile bu yıl fırtına gibi esen Şahin listede beşinci sıraya yerleşti ve 2024’te en çok bilet satan kadın sanatçı unvanını aldı.
Anadolu turnelerinde gördüğü yoğun ilgiyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Melike Şahin özellikle açık hava konserleriyle büyük bir başarı elde etti.
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Listenin devamında ise sırasıyla Cem Adrian, Emir Can İğrek, Semicenk, Duman, Mert Demir ve Dedublüman gibi isimler yer aldı
Rock müziğin güçlü temsilcisi Duman, yıllar sonra yeni albümüyle listede kendine yer bulurken, pop ve rap müziğin ağırlığı ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte listenin tamamı👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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