Dilan Polat’ın Hayranından Şoke Eden Sözler: “Siz Tutuklanınca Kalp Krizi Geçirdim”
Dilan Polat’ın Hayranından Şoke Eden Sözler: “Siz Tutuklanınca Kalp Krizi Geçirdim”
Geçtiğimiz yıl kara para aklama suçuyla tutuklanan fenomen Dilan ve Engin Polat çifti gündemde olmaya devam ediyor. İkilinin tutukluluklarıyla birlikte sevenleri hüsrana uğramıştı. 10 ayın sonunda peş peşe tahliye edilen Polatlar, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak eski hayatlarına kısa sürede dönmüştü. Göz önünde olmayı seven çift bugünse bir hayranlarıyla çektikleri videoyla gündemde. Gelin detaylara geçelim.
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Dilan Polat’ın Instagram’da hitap ettiği büyük bir kitlesi var. Kara para aklama iddialarında da sevenleri desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Yeniden storyler atması için adeta gün saydı.
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Bir hayranı da Dilan Polat ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı. Dilan Polat tutuklanınca kalp krizi geçirdiğini söyleyen kadın karşısında Polat, ne diyeceğini bilemedi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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