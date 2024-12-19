Yeniden Hakim Karşısına Çıkarken Beyazları Çeken Dilan Polat, Sıla Doğu ve Engin Polat'tan İlk Görüntüler!
Yeniden Hakim Karşısına Çıkarken Beyazları Çeken Dilan Polat, Sıla Doğu ve Engin Polat'tan İlk Görüntüler!
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanıp ara kararda tahliye edilmişti. İkilinin de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına bugün devam ediliyor. Şirketlerinin iadesini isteyen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu yine beyazlar içinde duruşmaya geldi. Ekol Tv tarafından olaylı ailenin mahkemedeki ilk görüntüleri de paylaştı.
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4 Kasım 2023'te kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti ara kararla birlikte tahliye edilince tartışmalar daha da alevlenmişti.
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Evlere döndükleri gibi eskisi gibi paylaşım yapmaya devam eden ikili, 26 sanıkla birlikte yargılandıkları davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Oldukça hareketli anların yaşandığı duruşma devam ederken, salondaki gazeteciler de anbean detayları paylaşıyor.
Dilan Polat'ın, tanıkların çeşitli ifadeleri üzerine "İftira atıyorlar. Kumpas olduğunu düşünüyorum" diyerek yalanlamaları da çok konuşuldu.
Duruşmadan önce klasik ayna pozunu verip dua isteyen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun yine beyazlara büründüğü görüldü.
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Belki hatırlarsınız; Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat'ın henüz cezaevinde olduğu mahkemeye giderken de beyazları çeken abla-kardeş duruşmadan elleri boş ayrılmıştı.
Ekol TV'nin haberine göre; Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Alper Kürşat Polat duruşmaya ara verildiği anlarda mahkeme koridorunda ilk kez görüntülendiler.
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Bu görüntülerden sonra kullanıcılardan gelen tepkiler de aldı başını yürüdü tabii...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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