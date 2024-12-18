Aşk Yeniden'in 'Şaziment'i Miray Akovalıgil Yasemin Özilhan'ın Bi' Garip Smoothie Tarifini Tiye Aldı!
Aşk Yeniden'in 'Şaziment'i Miray Akovalıgil Yasemin Özilhan'ın Bi' Garip Smoothie Tarifini Tiye Aldı!
Miray Akovalıgil, Aşk Yeniden dizisinde canlandırdığı 'Şaziment' karakteriyle akıllara kazındı. Rol aldığı yapımlar kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar ünlülerin paylaşımlarıyla fena eğlenen ünlü oyuncu bu sefer de Yasemin Özilhan'ın karnabahar ve kabaklı smoothie tarifini tiye aldı. İzleyenlerse büyük keyif aldı.
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Bir dönem izleyenleri ekran başına kilitleyen dizilerden olan Aşk Yeniden'i pek çoğumuz izlemişizdir. Hem konusu hem de oyuncularıyla çok sevilen yapımın en başarılı karakterlerinden biri de 'Şaziment' olmuştu.
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'Şaziment Servermez' karakterinin tam anlamıyla hakkını veren Miray Akovalıgil bu performansıyla unutulmaz oldu tabii.
Çeşitli projelerle karşımıza çıkan Akovalıgil asıl sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kırıp geçiriyor. Ünlüleri tiye aldığı paylaşımlarıyla hele...
Gelişmiş bir mizah anlayışına sahip olduğu yönünde pek çok kişinin hemfikir olduğu ünlü oyuncu, bu kez de Yasemin Özilhan'a fena sardı.
Sosyete gelininin karnabahar ve kabaklı smoothie tarifi verdiği videosunu tiye alan Miray Akovalıgil yine yaptı yapacağını! 😂
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Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlara da bi' göz atalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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