Aşk Yeniden'in Şaziment'i Miray Akovalıgil Şevval Şahin'in Yarı Türkçe Yarı İngilizce Konuşmasını Tiye Aldı
Aşk Yeniden'in Şaziment'i Miray Akovalıgil Şevval Şahin'in Yarı Türkçe Yarı İngilizce Konuşmasını Tiye Aldı
Aşk Yeniden dizisinin Şaziment'i Miray Akovalıgil, Şevval Şahin'in yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasını tiye aldı.
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Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Yeniden'i mutlaka duymuş ya da kanallar arasında gezinirken denk gelmişsinizdir.
Aşk Yeniden'in her karakteri ayrı ikonik olsa da bu alanda ayrı bir çığır açan Miray Akovalıgil'in canlandırdığı Şaziment Servermez karakterini de mutlaka biliyorsunuzdur diye düşünüyoruz.
Asıl mesleği avukat olan Mira Akovalıgil'i hepimiz Şaziment karakteri ile tanısak da kendisi dizi bittikten sonra da Instagram hesabında içerikler üreterek insanları güldürmeye devam etti.
Hatta Akovalıgil, "Avukattan komedyen olur mu hiç?" dese de sosyal medya da oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip.
Ünlü komedyen son olarak Şevval Şahin'in yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasını tiye aldığı video ile gündeme geldi.
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Akovalıgil, Şahin'in önce konuşmasını daha sonra da çay ile kahveyi karıştırmasını alaya aldı.
İşte o anlar 👇🏻
Akovalıgil'in videosuna Şevval Şahin'den yorum da gecikmedi. Eleştirilere alınmak yerine pozitif bir tutum sergileyen Şahin, videoya "Çok iyi 😆🙌🏼" yorumuyla karşılık verdi.
Siz Akovalıgil'in videosunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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