Bağlanma Problemi Varmış: Sibil Çetinkaya Gözü Gibi Sakındığı Aşkı Şükrü Özyıldız'la Olan İlişkisini Anlattı
Bağlanma Problemi Varmış: Sibil Çetinkaya Gözü Gibi Sakındığı Aşkı Şükrü Özyıldız'la Olan İlişkisini Anlattı
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Hatırlarsanız ünlü influencer Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından sır gibi sakladığı gizemli bir beyefendiyle romantik kareler paylaşıyordu. Hatta bu beyefendinin Şükrü Özyıldız olduğu da uzunca bir süre gündemi meşgul etmişti.
İddiaların doğru olduğunu ve ikilinin aşklarının resmiyetini ilk olarak bu tatil karesi ile öğrenmiştik hatırlarsanız.
Tatil pozundan sonra ünlü ikili aşklarını gizlemeden yaşamaya başladı. Hatta ilk hamle gururlu sevgili Şükrü Özyıldız'dan geldi.
Nazardan mıdır bilemiyoruz ama Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın yüzünü neredeyse hiç paylaşmamayı tercih etti.
Bu yüz gizleme olayı tek seferlik de değildi üstelik. Çiftten gelen her pozda Sibil Çetinkaya sevgilisini gizlemek için büyük çaba gösterdi.
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Ta ki Çetinkaya'nın Şükrü Özyıldız'ın doğum gününde "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Happy birthday my love 🤍" notuyla paylaştığı fotoğrafa kadar. Bu pozu görünce herkes derin bir oh çekti hatta!
Gizlilik anlaşması sona eren Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sevgilisi Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisini anlattı.
"Aşık mısın?" sorusuna "Evet, aşk çok güzel herkese tavsiye ederim" cevabını veren Çetinkaya, bağ kurma problemleri olduğundan da bahsetti.
"Çok kolay bağ kurabilen biri gibi görünen ama kuramayan biriyim, hatta bazen kendimden şüphelendiğim bile oldu" diyen Çetinkaya, bağ kurmanın aslında doğru insan ile olan ilişkisine de değinerek sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisi için doğru insan olduğunu ima etti.
Çetinkaya'nın programda konuştuğu anlarda sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın dahil olup Çetinkaya'ya öpücük kondurması da dikkatlerden kaçmadı.
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İşte o anlar 👇🏻
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