Bağlanma Problemi Varmış: Sibil Çetinkaya Gözü Gibi Sakındığı Aşkı Şükrü Özyıldız'la Olan İlişkisini Anlattı

Biliyorsunuz ki Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyılmaz ikilisi geçtiğimiz yılın en bomba çiftlerinden biri oldu. Gözü gibi sakındığı sevgilisinin yüzünü bile göstermeyen Sibil Çetinkaya, katıldığı programda ilişkisini anlattı.