Doğallığıyla Öne Çıkan Özge Özpirinçci'nin "Audrey Hepburn" Havalarındaki Son Pozları Görenleri Hayran Bıraktı
Doğallığıyla Öne Çıkan Özge Özpirinçci'nin "Audrey Hepburn" Havalarındaki Son Pozları Görenleri Hayran Bıraktı
Doğal ve samimi tavırları ile çok sevilen Özge Özpirinçci'nin son pozları takipçileri tarafından çok beğenildi. Yine kendine hayran bırakmayı başaran Özpirinçci, son pozlarında 'Audrey Hepburn'e benzetildi.
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Aşk Yeniden, Kadın, İlk ve Son gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan ve her rolüyle büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Şimdilerde Demet Akbağ ile birlikte Sandık Kokusu dizisinde rol alan ünlü oyuncu hem doğallığı hem sempatik tavırları ile oldukça geniş bir hayran kitlesine de sahip.
Beyazlayan saçlarını da, makyajsız doğal hallerini de kimseden gizlemeye ihtiyaç duymayan ve kendini her zaman olduğu gibi kabul eden Özpirinçci'yi sevmemek neredeyse elde değil zaten!
Etliye sütlüye pek karışmayan Özpirinçci bu sıralar sosyal medya paylaşımları ile gündemde biliyorsunuz ki. Özellikle de rol arkadaşlarına sataştığı hikayelerini bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Ünlü oyuncu bu sefer hikayeleriyle değil de kendine hayran bırakan pozlarıyla gündeme geldi 👇🏻
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Hatta Özpirinçci'nin son pozlarını Audrey Hepburn'e benzetenler bile oldu 👇🏻
Gelin, duru güzelliğiyle herkesi büyüleyen Özge Özpirinçci'nin son pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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nasil hayran birakti acaba?