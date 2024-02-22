Murat Dalkılıç Sağlık Sorunları Sebebiyle Yakın Zamandaki Bütün Konserlerini İptal Ettiğini Açıkladı!
Murat Dalkılıç Sağlık Sorunları Sebebiyle Yakın Zamandaki Bütün Konserlerini İptal Ettiğini Açıkladı!
Murat Dalkılıç sağlık sorunları sebebiyle yakın zamandaki bütün konserlerini iptal ettiğini açıkladı!
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Murat Dalkılıç'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Hit şarkıları ile ünlenen Dalkılıç'ın kariyerinden daha çok özel hayatı ile gündeme geldiğini de mutlaka duymuşsunuzdur.
Ünlü şarkıcının aşk listesi epey bir kabarık olsa da biz kendisini Merve Boluğur ile evlendiği ve boşandığı günden bu yana sık sık konuşuyoruz.
Çünkü ikilinin atışmaları bitmiyor, hatta birbirlerinden bağımsız yaptıkları her hareket bile gönderme olarak yorumlanıyor biliyorsunuz ki.
Sürekli bu aşkın katili olarak görülmekten sıkılan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile artık bu konulara net bir nokta koymuştu hatırlarsanız.
Konular kapandı kapanmasına ama Murat Dalkılıç'ın son hali görenleri epey bir şaşırttı. Hatta ünlü şarkıcı yaşlandığına ve çöktüğüne dair birçok yorum ile de karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dalkılıç'ın son görüntülerinden sonra iyi görünmediğini de söyleyenler olmuştu. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz saatlerde yaptığı sağlık açıklamaları da bu yorumların haklı olduğunu kanıtladı.
Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle tüm konserlerini iptal ettiğini ve ameliyat olacağını açıkladı. İşte ünlü şarkıcının açıklaması 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda