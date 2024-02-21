Dubai Tatilinden İddialı Pozlar Paylaşan Aybüke Pusat Eleştiri Oklarını Üzerine Çekti
Dubai Tatilinden İddialı Pozlar Paylaşan Aybüke Pusat Eleştiri Oklarını Üzerine Çekti
Dubai'de tatil yapan Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından paylaştığı göz alıcı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu iddialı kareler, genç oyuncunun eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oldu.
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Aybüke Pusat'ın ismini ilk olarak 2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında duymuştuk. Ünlü oyuncu bu yarışmada üçüncü olmuştu hatırlarsanız.
Pusat, güzellik yarışmasında elde ettiği başarıdan sonra ilk olarak ekran karşısına Medcezir ile çıkmıştı.
Daha sonra ise ünlü oyuncuyu "Söz" başta olmak üzere birçok başarılı projede izleme fırsatı bulmuştuk.
Hem kariyeri hem özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Aybüke Pusat, geçtiğimiz saatlerde Dubai tatilinden paylaştığı pozlar ile çok konuşuldu.
İddialı pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü oyuncunun Dubai pozlarını beğenenler de oldu çok eleştirenler de.
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Gelin, Pusat'ın Dubai pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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