Sivri Dilini Kimseden Sakınmayan İrem Derici Bu Sefer Yıldı: İsim Vermedi ama Tehditkar Mesajlar Yerine Ulaştı
Sivri Dilini Kimseden Sakınmayan İrem Derici Bu Sefer Yıldı: İsim Vermedi ama Tehditkar Mesajlar Yerine Ulaştı
Çoğu zaman eğlenceli hallerini gördüğümüz ve ona böyle alıştığımız İrem Derici, bu sefer sert çıkıştı. İsim vermeden bir hikaye yayınlayan İrem Derici'nin sözlerinin kime olduğu merak edildi.
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Her şarkısıyla pop dünyasını sallayan başarılı şarkıcı İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.
Kendisi biraz deli biraz dolu çokça da dobra biliyorsunuz. Kendisinin çoğu zaman eğlenceli hallerini görsek de ünlü şarkıcının tersinin pis olduğuna da neredeyse eminiz.
Lafını hiç esirgemeyen ünlü şarkıcının lakabı bile "Beton Derici" biliyorsunuz ki.
Ancak İrem Derici, bu sefer alışık olduğumuzun dışında bir tavırla karşımıza çıktı. Sivri dilini esirgemeyen şarkıcı biraz yılmış olacak ki biraz tehditkar biraz umursamaz "benden uzak durun mesajı" verdi.
"Ben cengaver Derici'yim, yormayın a*k" diyen İrem Derici'nin canı bayağı bir sıkılmış belli ki.
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İşte "En iyisini ben biliyorum, konserlere kadar kendimi kapatmazsam kalp kıracağım" diyen İrem Derici'nin tüm açıklaması 👇🏻
İrem Derici, açıklamalarını her ne kadar isim vermeden yapsa da mesaj yerine ulaşmış gibi görünüyor. Sizce İrem Derici'nin sözleri kime olabilir? Yorumlarda buluşalım!
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