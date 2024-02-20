Armağan Çağlayan "Yüzünüze İşlem mi Yaptırdınız?" Sorusuna Verdiği Cevapla Sabır Taşını En Sonunda Çatlattı
Armağan Çağlayan "Yüzünüze İşlem mi Yaptırdınız?" Sorusuna Verdiği Cevapla Sabır Taşını En Sonunda Çatlattı
Sık sık 'estetik mi yaptırdınız?' sorularına maruz kalan Armağan Çağlayan, son gelen estetik yorumundan sonra adeta çileden çıktı.
Gelin Armağan Çağlayan, takipçisinin yorumuna ne cevap vermiş birlikte bakalım!
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Armağan Çağlayan, yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz isimlerden bir tanesi bildiğiniz gibi. Asıl mesleği avukat olan ünlü isim son zamanlarda YouTube'da yaptığı projeler ile isminden söz ettiriyor.
"Gör Beni" programı ile dikkat çekici işlere imza atan ünlü isim hatırlarsanız son dönemlerde hastalığı ile de sıkça konuşulmuştu.
Armağan Çağlayan'ın son dönemlerde sık sık gündeme gelmesinin bir diğer nedeni de yüzündeki değişim.
Çağlayan'ın estetik yaptırıp yaptırmadığı ile ilgili net bir açıklaması bulunmasa da "yüzünüze ne yaptınız?" yorumlarından pek hoşlanmadığı aşikar.
Çünkü geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın bir Instagram paylaşımına takipçisinden "Armağan bey yüzünüze işlem mi yaptırdınız yada dişleriniz farklı duruyorsunuz😍" yorumu geldi.
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İşte o yorum 👇🏻
Estetik yorumlarına artık katlanamadığını düşündüğümüz Armağan Çağlayan'ın "yüz nakli yaptırdım" cevabı ise görenleri kahkahaya boğdu!
Sizce Armağan Çağlayan'ın yüzünde bir değişim var mı? Yorumlarda buluşalım!
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