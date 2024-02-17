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Eser Yenenler'in Programında Geri Döneceğine Söz Veren Merve Boluğur'un Seksi Pozları "Devran Döndü" Dedirtti

Eser Yenenler'in Programında Geri Döneceğine Söz Veren Merve Boluğur'un Seksi Pozları "Devran Döndü" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
18.02.2024 - 00:13

Eser Yenenler'in programında eski haline döneceğini söyleyen Merve Boluğur'dan olay olacak pozlar geldi.

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Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren ve o günden itibaren gündemin en sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur'u hepimiz tanıyoruz.

Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren ve o günden itibaren gündemin en sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur'u hepimiz tanıyoruz.

Hatırlarsanız ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olarak katıldı.

Hatırlarsanız ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olarak katıldı.

Hatta ikilinin uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi ise hepimize geçmişin rafa kaldırıldığını ve buzların eridiğini düşündürtmüştü.

Hatta ikilinin uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi ise hepimize geçmişin rafa kaldırıldığını ve buzların eridiğini düşündürtmüştü.

Eski dostunun programında kendine gelen linçleri cevaplayan Boluğur, özel hayatı ile ilgili de birçok açıklama yapmış ve artık eskiye döneceğini söylemişti.

Eski dostunun programında kendine gelen linçleri cevaplayan Boluğur, özel hayatı ile ilgili de birçok açıklama yapmış ve artık eskiye döneceğini söylemişti.

"Geyşa olmayı seviyorum" diyen Boluğur'dan bugün ortalığı yıkan pozlar geldi.

"Geyşa olmayı seviyorum" diyen Boluğur'dan bugün ortalığı yıkan pozlar geldi.
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Merve Boluğur'un seksi pozları "devran sonunda geri döndü" dedirtti.

Merve Boluğur'un seksi pozları "devran sonunda geri döndü" dedirtti.

İşte ünlü oyuncunun son paylaşımı 👇🏻

Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur'un son paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hatta yapımcılara seslenenler bile oldu! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım.

Hatta yapımcılara seslenenler bile oldu! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım.

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Siz Merve Boluğur'un yeni halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Merve Boluğur'un yeni halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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