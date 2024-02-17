Söylentiler Meğer Doğruymuş: Bülent Ersoy'un "Dünya Güzellerim" Masasından Kalkmasının Asıl Nedeni Belli Oldu!
Söylentiler Meğer Doğruymuş: Bülent Ersoy'un "Dünya Güzellerim" Masasından Kalkmasının Asıl Nedeni Belli Oldu!
Biliyorsunuz ki Dünya Güzellerim Masada programı uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Bülent Ersoy'un olmaması ise dikkatleri üzerine çekti. Ersoy'un programdan ayrılması üzerine bazı söylentiler olsa da asıl neden belli oldu.
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YouTube platformunda "Dünya Güzellerim Masada" adıyla yeniden bir araya gelen Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman üçlüsü hepimizi sevindirmişti hatırlarsanız.
Hatta Dünya Güzellerim Masada, daha ilk bölümüyle bile herkesi gülmekten kırıp geçirmişti. Biz de bu sefer projenin uzun soluklu olabileceğini düşünmüştük hatta.
Aklınıza gelebilecek her konuda konuşan bu muhteşem üçlü için her şey yolunda görünüyordu aslında.
Ta ki yeni bölümde sadece Banu Alkan ve Safiye Soyman'ı görene dek. Yeni bölümde Bülent Ersoy'un olmayışı oldukça dikkat çekmiş hatta Ersoy'un olmayışı üzerine çeşitli teoriler ortaya atılmıştı.
Herkes farklı bir sebep sunarken Bülent Ersoy'un masadan ayrılmasının asıl nedeni belli oldu! Kaan Ölker'in haberine göre Bülent Ersoy, çekimlerin uzun saatler boyunca sürmesinden rahatsız olmuş.
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Aynı zamanda istediği rakamı alamamış olması da Ersoy'un programı bırakma nedenlerinden bir tanesiymiş.
Kaan Ölker'in haberine göre şirketle anlaşmasını sonlandıran Bülent Ersoy, "Dünya Güzellerim Masada" programı için uğraştığına değmediğini de söylemiş.
Siz Bülent Ersoy'un masadan kalkma sebebi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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