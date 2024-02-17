Söylentiler Meğer Doğruymuş: Bülent Ersoy'un "Dünya Güzellerim" Masasından Kalkmasının Asıl Nedeni Belli Oldu!

Biliyorsunuz ki Dünya Güzellerim Masada programı uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Bülent Ersoy'un olmaması ise dikkatleri üzerine çekti. Ersoy'un programdan ayrılması üzerine bazı söylentiler olsa da asıl neden belli oldu.