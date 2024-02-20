Eleştirileriyle Meşhur Murat Övüç Yine Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Faiz Parasıyla Umreye Gidenlere Fena Çıkıştı
Eleştirileriyle Meşhur Murat Övüç Yine Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Faiz Parasıyla Umreye Gidenlere Fena Çıkıştı
Her açıklamasıyla olay yaratan Murat Övüç, bu sefer de faiz parasıyla umreye gidenleri eleştirdi. Övüç, faiz parası ile umreye gidenlere karşı açtı ağzını yumdu gözünü...
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Sosyal medya içerikleriyle ve yapığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Murat Övüç'ü mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür.
İlişki tavsiyeleri verdiği paylaşımlarla adını geniş kitlelere duyuran Murat Övüç, sık sık düzenlediği kadınlar matineleri ile de meşhur!
Abartılı makyajları ve kıyafetleri pek bir seven Övüç, bu sefer de abartılı eleşirileri ile gündeme geldi.
"Umre tatil bölgesi değil" çıkışıyla bir video çeken Övüç, faiz parasıyla umreye gidenlere açtı ağzını yumdu gözünü.
"Umreyi Bodrum yaptınız, sanki tatile gidiyorsunuz" sözleriyle dikkat çeken Övüç, buralara alın teriyle kazanılan paralarla gidilmesi gerektiğini de söyledi.
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Övüç'ün takma kirpik efektiyle çektiği videoda "Umrede canın çıkar inşallah" cümleleri de dikkatlerden kaçmadı.
İşte Murat Övüç'ün videosu 👇🏻
Övüç'ün eleştirilerine sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Murat Övüç'ün eleştirileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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