Mütevazı Duruşuyla Bilinen Seda Bakan Hem Proje Müjdesi Verdi Hem Çocuklarına Bırakacağı Mirası Açıkladı
Mütevazı Duruşuyla Bilinen Seda Bakan Hem Proje Müjdesi Verdi Hem Çocuklarına Bırakacağı Mirası Açıkladı
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/seda-baka...
Alçakgönüllü tavırlarıyla tanınan bir isim olan Seda Bakan hem projesinin müjdesini verdi hem de çocuklarına bırakmayı planladığı miras hakkında konuştu.
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Yetenekli oyuncu Seda Bakan'ı hepimiz tanıyoruz. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınan ünlü oyuncu son olarak "Zeytin Ağacı" isimli projede karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.
Seda Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile dünyaevine girmiş ve ünlü çift, 2019 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına almışlardı.
Hatta mütevazı duruşuyla gönüllere taht kuran ünlü oyuncu 40 uçurma mevlidiyle de içimizi ısıtmıştı.
Bakan, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu, ikinci kızı Ela'nın mevlidini de aynı mütevazılıkta yapmıştı hatırlarsanız.
Snob Magazin'in haberine göre ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Resim galerisine gittiğini söyleyen Seda Bakan, ressamları takip ettiğini ve tablo satın aldığını söyledi.
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Ünlü oyuncu Zeytin Ağacı'nın yakında çıkacağını müjdelerken, çocuklarına miras bırakmak için gücü yettiğince sevdiği ressamların tablolarını biriktirdiğini de açıkladı.
Bakan, diğer projeler için de "Başka projeler var. Çocuklarım olduğu için daha seçici davranıyorum" dedi.
Siz Seda Bakan'ın mirası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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