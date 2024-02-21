Melisa Ilıcalı'ya Poz Veren Şeyma Subaşı'nın Zara Modeli Havaları "Elbiseyi Görecek miyiz?" Diye Sorgulattı
Melisa Ilıcalı'ya Poz Veren Şeyma Subaşı'nın Zara Modeli Havaları "Elbiseyi Görecek miyiz?" Diye Sorgulattı
Melisa Ilıcalı'ya poz veren Şeyma Subaşı'nın Zara modeli havaları 'elbiseyi görecek miyiz?' diye sorgulattı.
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Influencer dünyasının ilginç isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'nı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hayatımıza her ne kadar Acun Ilıcalı ile girmiş olsa da Subaşı, Ilıcalı'dan boşandıktan sonra da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Subaşı yeni aşklara yelken açmış hatta bir kere daha evlenmiş ve yine boşanmıştı.
Geçtiğimiz mayıs ayında evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'den tek celsede boşanan Subaşı, şimdilerde bekarlığın tadını çıkarıyor diyebiliriz.
En eski influencerlardan bir tanesi olan Subaşı, bekarlığın tadını çıkartırken sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Subaşı, bu sefer de kızı Melisa Ilıcalı'ya verdiği pozlarla gündeme geldi. Ünlü fenomenin Zara modeli gibi verdiği pozlar "elbiseyi de görebilecek miyiz?" diye sorgulattı.
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İşte Şeyma Subaşı'nın son pozları 👇🏻
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Siz Şeyma Subaşı'nın son pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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