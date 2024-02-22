Bir Türlü Dikiş Tutturamadılar: Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucusu Hande Sarıoğlu'nun Gafı Büyük Tepki Çekti
Bir Türlü Dikiş Tutturamadılar: Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucusu Hande Sarıoğlu'nun Gafı Büyük Tepki Çekti
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, geçtiğimiz günlerde de yine ve yeniden sunucu kadrosu değişikliği yaşayan Söylemezsem Olmaz'da Hande Sarıoğlu'nun gafı büyük tepki çekti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.
Kısmetse Olur'la tanıdığımız Didem Delen, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel ve Bilal Özcan'ın sunduğu programda büyük bir değişikliğe gidildiğini de mutlaka duymuşsunuzdur.
Sürekli olarak sunucu değişikliğinin yaşandığı programın sunucu koltuğuna son olarak görevine geri dönen Arto, magazinin nabzını tutan @blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik ve spor spikeri Hande Sarıoğlu geldi bildiğiniz gibi.
Yeni kadro ilk açıklandığında seyirciler tarafından çok sevilmiş hatta "masanın hakkı şimdi verilecek" bile denilmişti.
Sanıyoruz ki seyirciler biraz erken karar vermiş. Çünkü Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik daha ikinci günden tabiri caizse birbirine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatta bu gerilim bir kere ile de kalmadı. Programın başladığı günden beri ikili birçok kez yüksek gerilimli tartışmalara girdi.
Gerginlikler nazardır denilip geçilse de Söylemezsem Olmaz masasının kaosları bir türlü bitmek bilmedi. Bu sefer de Hande Sarıoğlu'nun gafı seyirciler tarafından büyük tepki çekti.
Konu aslında ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın trikosunun fiyatıydı. Ünlü ismin Stil İkonu programında giydiği 4000 pound değerindeki hırka tartışılırken Hande Sarıoğlu, Turan'ın hırkasına "Hırka-i Şerif oldu" deyince olanlar oldu.
O anlarda sunucuların sesleri hemen sessize alınsa da Sarıoğlu'nun gafı sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
İşte o anlar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin, bir de Hande Sarıoğlu'nun gafına kim ne demiş ona bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda