Dakika Bir Gol Bir: Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik Yine Gerildi!
Dakika Bir Gol Bir: Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik Yine Gerildi!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, geçtiğimiz günlerde de yine ve yeniden sunucu kadrosu değişikliği yaşayan Söylemezsem Olmaz'da Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik gerginliği bitmiyor...
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan magazin programı Söylemez Olmaz'ın pik yaptığı dönem Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunucu koltuğunda yer aldığı dönemdi hatırlarsanız.
Önce Arto, sonra Seren Serengil gitti. Bircan Bali bir süre daha denedi ama o da olmadı, haliyle kadro toptan değişti. Kısmetse Olur'la tanıdığımız Didem Delen, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel ve Bilal Özcan geldi, programın eski süksesi de kayboldu desek yalan olmaz.
Geçtiğimiz günlerde ise sürpriz bir değişiklik daha yaşandı Söylemez Olmaz masasında. Görevine geri dönen Arto'nun yanına magazinin nabzını tutan @blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik ve spor spikeri Hande Sarıoğlu geldi.
Fakat biraz erken karar verildi sanırsak! Çünkü Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik daha ikinci günden tabiri caizse birbirine girmeyi başardı.
Kaçıranlarınız için o anlar canlı yayına şöyle yansımıştı 👇
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Geçtiğimiz saatlerde, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu'nun son bölümün canlı yayınında reklama gitmek zorunda kalacak kadar gerildiği anlar yine gündem oldu.
Buyurun, sizi o anlarla baş başa bırakalım 👇
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