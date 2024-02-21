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Dakika Bir Gol Bir: Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik Yine Gerildi!

Dakika Bir Gol Bir: Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik Yine Gerildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.02.2024 - 00:03

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, geçtiğimiz günlerde de yine ve yeniden sunucu kadrosu değişikliği yaşayan Söylemezsem Olmaz'da Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik gerginliği bitmiyor...

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan magazin programı Söylemez Olmaz'ın pik yaptığı dönem Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunucu koltuğunda yer aldığı dönemdi hatırlarsanız.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan magazin programı Söylemez Olmaz'ın pik yaptığı dönem Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunucu koltuğunda yer aldığı dönemdi hatırlarsanız.

Her gün yeni bir iddia ve yorumla ortalığı sallayan üçlü sonradan teker teker birbirine girmiş, yollar enteresan bir şekilde ayrılmıştı.

Önce Arto, sonra Seren Serengil gitti. Bircan Bali bir süre daha denedi ama o da olmadı, haliyle kadro toptan değişti. Kısmetse Olur'la tanıdığımız Didem Delen, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel ve Bilal Özcan geldi, programın eski süksesi de kayboldu desek yalan olmaz.

Önce Arto, sonra Seren Serengil gitti. Bircan Bali bir süre daha denedi ama o da olmadı, haliyle kadro toptan değişti. Kısmetse Olur'la tanıdığımız Didem Delen, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel ve Bilal Özcan geldi, programın eski süksesi de kayboldu desek yalan olmaz.

Geçtiğimiz günlerde ise sürpriz bir değişiklik daha yaşandı Söylemez Olmaz masasında. Görevine geri dönen Arto'nun yanına magazinin nabzını tutan @blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik ve spor spikeri Hande Sarıoğlu geldi.

Geçtiğimiz günlerde ise sürpriz bir değişiklik daha yaşandı Söylemez Olmaz masasında. Görevine geri dönen Arto'nun yanına magazinin nabzını tutan @blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik ve spor spikeri Hande Sarıoğlu geldi.

İlk başta bu üçlü çok iddialı bulundu ve oldukça da beğenildi. Yeni üçlü kadro açıklandığında gelen ilk tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat biraz erken karar verildi sanırsak! Çünkü Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik daha ikinci günden tabiri caizse birbirine girmeyi başardı.

Fakat biraz erken karar verildi sanırsak! Çünkü Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik daha ikinci günden tabiri caizse birbirine girmeyi başardı.

Yağmur Çevik'in 'Bir söz vardır; erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur diye.' demesi üzerine Hande Sarıoğlu 'yanlış, parada bulur.' cevabını vermiş, bunun üzerine Yağmur Öevik'ten 'o sensin' yanıtı gelince tansiyon yükselmişti.

Kaçıranlarınız için o anlar canlı yayına şöyle yansımıştı 👇

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Geçtiğimiz saatlerde, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu'nun son bölümün canlı yayınında reklama gitmek zorunda kalacak kadar gerildiği anlar yine gündem oldu.

Geçtiğimiz saatlerde, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu'nun son bölümün canlı yayınında reklama gitmek zorunda kalacak kadar gerildiği anlar yine gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'nun kazandığı paranın masaya yatırıldığı kısımda Yağmur Çevik, 'bu para sadece oyunculuktan değil influencer kimliğinin de etkisiyle bu kadar büyük' tezini savunduğu anlar Hande Sarıoğlu'nun ilginç bir şekilde yükselmesine ve Arto'yla beraber Yağmur Çevik'e 'Kendini yine anlatamıyor' yaftası yapıştırmasıyla sonuçlandı... 'Siz bu işi bilmiyorsunuz', 'Sen bu işi bilmiyorsun' cümleleri, imalar ve enteresan mimikler  ise havada uçuştu!

Buyurun, sizi o anlarla baş başa bırakalım 👇

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👇 Bu polemikleri daha çok görürüz gibi duruyor. Hadi yorumlarda buluşalım!

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