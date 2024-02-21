Dakika Bir Gol Bir: Söylemezsem Olmaz'ın Yeni Sunucuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik Yine Gerildi!

Afra Saraçoğlu'nun kazandığı paranın masaya yatırıldığı kısımda Yağmur Çevik, 'bu para sadece oyunculuktan değil influencer kimliğinin de etkisiyle bu kadar büyük' tezini savunduğu anlar Hande Sarıoğlu'nun ilginç bir şekilde yükselmesine ve Arto'yla beraber Yağmur Çevik'e 'Kendini yine anlatamıyor' yaftası yapıştırmasıyla sonuçlandı... 'Siz bu işi bilmiyorsunuz', 'Sen bu işi bilmiyorsun' cümleleri, imalar ve enteresan mimikler ise havada uçuştu!