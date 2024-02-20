Bebek Gözüktü: Taze Baba Kaan Urgancıoğlu'nun Minik Oğlu Ardıç Tatlılığıyla Kalbinizi Eritecek!
Bebek Gözüktü: Taze Baba Kaan Urgancıoğlu'nun Minik Oğlu Ardıç Tatlılığıyla Kalbinizi Eritecek!
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı, taze baba Kaan Urgancıoğlu minik oğlu Ardıç ilk defa gözüktü!
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Üç sezondur Yargı dizisindeki Ilgaz rolü ve Pınar Deniz'le uyumuyla ortalığı kasıp kavuran Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz günlerde baba oldu biliyorsunuz.
2023 yazında Burcu Denizer'le aniden dünyaevine giren Kaan Urgancıoğlu, hepimize küçük bir sürpriz yapmıştı.
Burcu Denizer'le uzun süredir devam eden beraberliğinin ufkunda evlilik var gibi durmuyordu ama çiftimiz ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikahla sessiz sedasız evlendi!
Nikahtan kısa bir süre sonra da ikinci bir sürpriz daha yaparak bebek beklediklerini duyurmuşlardı.
Kaan Urgancıoğlu 8 Aralık'ta dünyaya gelen oğlu Ardıç'la ilk pozunu geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.
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Sonra bir poz daha baba oğul doğada yürüyüşe çıktıkları zamandan gelmişti 🫠
Geçtiğimiz saatlerde, MagazinBak'ın paylaşımı sayesinde minik Ardıç'ı gördük! Burcu Denizer'in kucağında minik Ardıç'la arkadaşlarıyla verdiği pozlar ortaya çıktı.
Ardıç'ın minikliği ve tatlılığı görenlerin içinin yağını eritti. Nazar değmesin 🧿 Var mı yorumunuz? Babaya mı benziyor anneye mi? ❤️
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