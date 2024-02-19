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İki Sene Önce Portresinin Dövmesini Yaptıran Hayranını Yeni Fark Eden Hasan Can Kaya'dan Gecikmeli Şok!

İki Sene Önce Portresinin Dövmesini Yaptıran Hayranını Yeni Fark Eden Hasan Can Kaya'dan Gecikmeli Şok!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
19.02.2024 - 21:45

İki sene önce göğsünün üstüne portresini yaptıran hayranını yeni fark eden Hasan Can Kaya, gecikmeli de olsa yaşadığı şoku paylaştı.

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Pandemi döneminde Youtube'dan yaptığı "Konuşanlar" programı ile adını milyonlara duyuran Hasan Can Kaya'yı tanımayanınız yoktur herhalde!

Pandemi döneminde Youtube'dan yaptığı "Konuşanlar" programı ile adını milyonlara duyuran Hasan Can Kaya'yı tanımayanınız yoktur herhalde!

Acun Ilıcalı tarafından göze kestirildikten sonra YouTube'daki tüm bölümleri kaldırılan Konuşanlar, uzun bir süredir aynı yüksek performansı EXXEN'de sürdürmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı tarafından göze kestirildikten sonra YouTube'daki tüm bölümleri kaldırılan Konuşanlar, uzun bir süredir aynı yüksek performansı EXXEN'de sürdürmeye devam ediyor.

Bu sırada da gün geçtikçe yeni projeleri, bölüm kesitleri, ünlülerle olan samimiyetiyle daha çok popülerleşen Hasan Can Kaya, resmen bir magazin figürü haline gelmiş durumda.

Bu sırada da gün geçtikçe yeni projeleri, bölüm kesitleri, ünlülerle olan samimiyetiyle daha çok popülerleşen Hasan Can Kaya, resmen bir magazin figürü haline gelmiş durumda.

Şimdi gündemde olmasının sebebi ise özel hayatıyla ilgili! 😂 Aşağıda gördüğünüz Hasan Can Kaya portresi tam iki sene önce bir hayranı tarafından dövme olarak yaptırılmıştı.

Şimdi gündemde olmasının sebebi ise özel hayatıyla ilgili! 😂 Aşağıda gördüğünüz Hasan Can Kaya portresi tam iki sene önce bir hayranı tarafından dövme olarak yaptırılmıştı.

Hatta biz de o anları paylaşan hayranın videosuna bu yazımızda yer vermiştik:

Biraz geç oldu ama bugün "Hasan Can Kaya dövmesi" videosunun yeniden patlaması üzerine durumdan haberdar olan Hasan Can Kaya, şaşkınlığını gizleyemedi.

Biraz geç oldu ama bugün "Hasan Can Kaya dövmesi" videosunun yeniden patlaması üzerine durumdan haberdar olan Hasan Can Kaya, şaşkınlığını gizleyemedi.
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Gelin, dövme olarak Hasan Can Kaya portresini seçen hayrana gelen yorumlara beraber bakalım! 😂

Gelin, dövme olarak Hasan Can Kaya portresini seçen hayrana gelen yorumlara beraber bakalım! 😂
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Siz ne düşünüyorsunuz? 😂 Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? 😂 Hadi yorumlarda buluşalım!
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