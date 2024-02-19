Dördüncü Kez Evleneceği İddiasıyla Eleştiri Oklarının Hedefinde Kalan Ebru Gündeş'ten İmalı Gönderme!

'Murat Özdemir'in eşi Selin Hanım, ortak arkadaşlarım aracılığıyla bana ulaştı. Eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için kendisine boşanma davası açtığını ve anlaşmalı boşanmak için baskı yaptığını söyledi. Hatta boşanma kağıtlarını imzalatmış bile.' açıklaması eklenince Ebru Gündeş'e tepki yükselmeye başladı.