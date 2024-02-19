Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Dördüncü Kez Evleneceği İddiasıyla Eleştiri Oklarının Hedefinde Kalan Ebru Gündeş'ten İmalı Gönderme!

Dördüncü Kez Evleneceği İddiasıyla Eleştiri Oklarının Hedefinde Kalan Ebru Gündeş'ten İmalı Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
19.02.2024 - 19:04

Dördüncü kez nikah masasına oturacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Ebru Gündeş, yükselen tepkilerin ardından imalı bir paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.

Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.

2008'de Reza Zarrab'la aşkı ve onun getirdiği kaosla gündeme oturan Ebru Gündeş'in evliliği 2016 yılında Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklanmasının ardından çatırdamaya başlamıştı.

2008'de Reza Zarrab'la aşkı ve onun getirdiği kaosla gündeme oturan Ebru Gündeş'in evliliği 2016 yılında Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklanmasının ardından çatırdamaya başlamıştı.

Bu evlilik 2021 yılının sonunda türlü türlü iddiaların ardından nihayet sona erdi. Fakat Zarrab'tan önce de ilişkileri ve evlilikleriyle konuşulan Ebru Gündeş, Zarrab'tan sonra da farklı isimlerle anıldı.

Yine de 2021'den bu yana çok bariz bir aşk hikayesi yaşamadığını düşünüyorduk ki geçtiğimiz gün, Ebru Güneş'in iş insanı Murat Özdemir'le aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Yine de 2021'den bu yana çok bariz bir aşk hikayesi yaşamadığını düşünüyorduk ki geçtiğimiz gün, Ebru Güneş'in iş insanı Murat Özdemir'le aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İş insanı Murat Özdemir, iki sene önce Ebru Gündeş'in Zarrab'la boşanmasının ardından adının anıldığı kişi olduğu ve evli olduğu söylentileri de ortada dolaşmaya başlayınca işler bir karıştı. Üstüne bir de Takvim'den Ufuk Özcan'ın;👇

İş insanı Murat Özdemir, iki sene önce Ebru Gündeş'in Zarrab'la boşanmasının ardından adının anıldığı kişi olduğu ve evli olduğu söylentileri de ortada dolaşmaya başlayınca işler bir karıştı. Üstüne bir de Takvim'den Ufuk Özcan'ın;👇

'Murat Özdemir'in eşi Selin Hanım, ortak arkadaşlarım aracılığıyla bana ulaştı. Eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için kendisine boşanma davası açtığını ve anlaşmalı boşanmak için baskı yaptığını söyledi. Hatta boşanma kağıtlarını imzalatmış bile.' açıklaması eklenince Ebru Gündeş'e tepki yükselmeye başladı.

Hatta Gündeş'i eleştirenler biri de gazeteci Ahmet Hakan'dı. "Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım?" diyen Ahmet Hakan'ın sözleri de ses getirmişti.

Hatta Gündeş'i eleştirenler biri de gazeteci Ahmet Hakan'dı. "Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım?" diyen Ahmet Hakan'ın sözleri de ses getirmişti.

Ahmet Hakan'ın çıkışının tüm detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay tazecikken bir paylaşım da geçtiğimiz saatlerde Ebru Gündeş'ten geldi. Sosyal medya hesabını çok da aktif kullanmayan Ebru Gündeş'in paylaştığı konser kesidi epey imalı bulundu.

Olay tazecikken bir paylaşım da geçtiğimiz saatlerde Ebru Gündeş'ten geldi. Sosyal medya hesabını çok da aktif kullanmayan Ebru Gündeş'in paylaştığı konser kesidi epey imalı bulundu.

"Son Söz" şarkısını söylediği anları paylaşan Ebru Gündeş'in paylaşmak için seçtiği kısım düşündürdü:

"Son Söz" şarkısını söylediği anları paylaşan Ebru Gündeş'in paylaşmak için seçtiği kısım düşündürdü:

Ben daha bitmedim

Ben daha son sözü söylemedim 

Kurtlar sofrasında oturduysam eğer 

Hesabımı kendim ödedim

👇 Sizce şair burada ne demek istemiş? Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?