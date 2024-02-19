Dördüncü Kez Evleneceği İddiasıyla Eleştiri Oklarının Hedefinde Kalan Ebru Gündeş'ten İmalı Gönderme!
Dördüncü Kez Evleneceği İddiasıyla Eleştiri Oklarının Hedefinde Kalan Ebru Gündeş'ten İmalı Gönderme!
Dördüncü kez nikah masasına oturacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Ebru Gündeş, yükselen tepkilerin ardından imalı bir paylaşımda bulundu.
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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.
2008'de Reza Zarrab'la aşkı ve onun getirdiği kaosla gündeme oturan Ebru Gündeş'in evliliği 2016 yılında Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklanmasının ardından çatırdamaya başlamıştı.
Yine de 2021'den bu yana çok bariz bir aşk hikayesi yaşamadığını düşünüyorduk ki geçtiğimiz gün, Ebru Güneş'in iş insanı Murat Özdemir'le aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.
İş insanı Murat Özdemir, iki sene önce Ebru Gündeş'in Zarrab'la boşanmasının ardından adının anıldığı kişi olduğu ve evli olduğu söylentileri de ortada dolaşmaya başlayınca işler bir karıştı. Üstüne bir de Takvim'den Ufuk Özcan'ın;👇
Hatta Gündeş'i eleştirenler biri de gazeteci Ahmet Hakan'dı. "Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım?" diyen Ahmet Hakan'ın sözleri de ses getirmişti.
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Olay tazecikken bir paylaşım da geçtiğimiz saatlerde Ebru Gündeş'ten geldi. Sosyal medya hesabını çok da aktif kullanmayan Ebru Gündeş'in paylaştığı konser kesidi epey imalı bulundu.
"Son Söz" şarkısını söylediği anları paylaşan Ebru Gündeş'in paylaşmak için seçtiği kısım düşündürdü:
👇 Sizce şair burada ne demek istemiş? Hadi yorumlarda buluşalım!
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