Nafaka Açıklamalarına Öfke Kusan Wilma Elles Çocuklarının Babası Kerem Göğüş'ü İfşa Etti

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki oyunculuğuyla hafızalarımıza kazınan Wilma Elles ve 2019 yılında boşandığı eşi Kerem Göğüş arasında nafaka krizi patlak verdi. Göğüş, eşi ve çocuklarına ödediği 1500 euro nafakayı fazla bulup mahkemenin yolunu tutunca Wilma Elles'den ifşa gibi açıklamalar gecikmedi!