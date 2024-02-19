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Nafaka Açıklamalarına Öfke Kusan Wilma Elles Çocuklarının Babası Kerem Göğüş'ü İfşa Etti

Nafaka Açıklamalarına Öfke Kusan Wilma Elles Çocuklarının Babası Kerem Göğüş'ü İfşa Etti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.02.2024 - 16:15

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki oyunculuğuyla hafızalarımıza kazınan Wilma Elles ve 2019 yılında boşandığı eşi Kerem Göğüş arasında nafaka krizi patlak verdi. Göğüş, eşi ve çocuklarına ödediği 1500 euro nafakayı fazla bulup mahkemenin yolunu tutunca Wilma Elles'den ifşa gibi açıklamalar gecikmedi!

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Wilma Elles, Türk dizi tarihinin efsane yapımları arasına giren Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisince canlandırdığı "Caroline" karakteriyle tanındı.

Wilma Elles, Türk dizi tarihinin efsane yapımları arasına giren Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisince canlandırdığı "Caroline" karakteriyle tanındı.

Almanya'da başladığı kariyerini Türkiye'de de dolu dizgin sürdüren ünlü oyuncu aynı zamanda özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Almanya'da başladığı kariyerini Türkiye'de de dolu dizgin sürdüren ünlü oyuncu aynı zamanda özel yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Elles, aradığı aşkı Türk iş insanı Kerem Göğüş'te bulmuş ve 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Elles, aradığı aşkı Türk iş insanı Kerem Göğüş'te bulmuş ve 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Sevgilisinden Kapadokya'da evlenme teklifi alan ünlü oyuncu evlenme hazırlığı yaptığı dönemelerde de gündemde öne çıkmıştı.

Sevgilisinden Kapadokya'da evlenme teklifi alan ünlü oyuncu evlenme hazırlığı yaptığı dönemelerde de gündemde öne çıkmıştı.

Wilma Elles, Göğüş ile Bebek'teki evlerinde kıyılan imam nikahından önce Müslüman olmuştu. İkili daha sonra beraber imamın karşısına geçmişti.

Wilma Elles, Göğüş ile Bebek'teki evlerinde kıyılan imam nikahından önce Müslüman olmuştu. İkili daha sonra beraber imamın karşısına geçmişti.
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Magazin ve iş dünyasının gözleri üzerine çeken çifti kısa bir zaman sonra müjdeli haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuştu.

Magazin ve iş dünyasının gözleri üzerine çeken çifti kısa bir zaman sonra müjdeli haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuştu.

Ünlü çift, 2015 yılında Milat ve Melodi isimlerindeki ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu tatmıştı.

Ünlü çift, 2015 yılında Milat ve Melodi isimlerindeki ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu tatmıştı.

Evliliklerinde kriz çıktığı konuşulan Wilma Elles ve Kerem Göğüş'ün 2019 yılında sessiz sedasız boşandığı orataya çıktı.

Evliliklerinde kriz çıktığı konuşulan Wilma Elles ve Kerem Göğüş'ün 2019 yılında sessiz sedasız boşandığı orataya çıktı.

Elles de 'Özel hayatımla ilgili ilk ve son kez konuşuyorum. Kerem beyle uzun süre önce ayrıldık. İkizlerimle birlikte çok mutluyum' açıklamasını yapmıştı.

Ayrılığın ardından eski eşinin ikizlerinin masraflarını karşılamadığını iddia eden Elles geçtiğimiz yıl mahkemeye başvurmuştu.

Ayrılığın ardından eski eşinin ikizlerinin masraflarını karşılamadığını iddia eden Elles geçtiğimiz yıl mahkemeye başvurmuştu.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ikizlerin Kerem Göğüş, eski eşi Wilma Elles'in maddi durumunun kendisine göre daha iyi olduğunun altını çizerek ödediği nafakanın kaldırılması için mahkemenin yolunu tuttu.

Göğüş, 1500 euroluk nafakanın kendisi açısından fazla olduğunu belirterek tamamen kaldırılmasını talep etti. Tamamen kaldırılmadığı durumda da 4 bin TL'ye düşürülmesini istedi.

Göğüş, 1500 euroluk nafakanın kendisi açısından fazla olduğunu belirterek tamamen kaldırılmasını talep etti. Tamamen kaldırılmadığı durumda da 4 bin TL'ye düşürülmesini istedi.

Detayları bu içeriğimizde de anlatmıştık:

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İkizlerin velayetini alan anne Wilma Elles ise eski eşinin açıklamalarına karşılık sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü güzel açtı ağzını yumdu gözünü.

İkizlerin velayetini alan anne Wilma Elles ise eski eşinin açıklamalarına karşılık sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü güzel açtı ağzını yumdu gözünü.

Eski eşi Kerem Göğüş'ü adeta ifşalayan Elles "Kerem Göğüş hiçbir zaman nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok icra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Kerem Göğüş'ü adeta ifşalayan Elles "Kerem Göğüş hiçbir zaman nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok icra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni bir evlilik yapan ve üçüncü çocuğunu da kucağına alan Wilma Elles'in Instagram paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

Yeni bir evlilik yapan ve üçüncü çocuğunu da kucağına alan Wilma Elles'in Instagram paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

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