İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çifti Çıplak Sesiyle Söylediği Şebnem Ferah Şarkıyla Mest Etti
İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çifti Çıplak Sesiyle Söylediği Şebnem Ferah Şarkıyla Mest Etti
Dönence dizisinde canlandırdığı 'Gülce' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ülkü Hilal Çiftçi son dönemlerin en popüler genç oyuncularından biri oldu. Şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki 'Ayça' karakteri olarak karşımıza çıkan Çifti şarkı söylediği anları sosyal medya heabından yayınladı. Genç oyuncu beğeni yağan videoyla yeteneklerini bir kez daha sergiledi resmen.
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Epey küçük yaşlardan beri dizi, film ve reklam setlerinde yer alan Ülkü Hilal Çifti son dönemlerde yıldızı parlayan bir isim.
İlk olarak Arka Sokaklar dizisiyle karşımıza çıkan genç oyuncu 2014 yılında yayınlanan ve o döneme damgasını vuran Karadayı dizisinin kadrosunda da yer almıştı.
Yeteneklerini epey küçük yaşlardan itibaren göstererek pek çok projenin dikkati çekmeyi başaran Ülkü Hilal Kocan Kadar Konuş, Sen Benimsin, Göç Zamanı gibi birçok yapımın da kadrosuna dahil edildi.
Siccin adlı korku filmi serinin yapımlarında da canlandırdığı "Elif" karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu Güldüy Güldüy Show'da da sahne almıştı.
Bir Litre Gözyaşı dizisindeki performansıyla da tanınırlığını artıran Çiftçi'nin Tozkoparan İskender'deki rolü de epey alkış topladı.
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Bu zamana kadar sayısız reklamda da rol alarak ekranlarımızın tanıdık bir simasına dönüşen Çifti sadece gündelik dizi ve filmlerde değil Alice Müzikali'nde de boy gösterdi.
Çifti, geçtiğimiz dönemlerde de Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde canlandırdığı "Gülce" karakteriyle kendisini ne kadar geliştirdiğini bir kez daha kanıtladı.
Dönence'den sonra hangi yapıma geçeceği merak konusu olan başarılı oyuncu son dönemlerin en ses getiren dizilerinden İnci Taneleri kadrosuna transfer oldu.
Piraye'nin kızı Ayça olarak karşımıza çıkan Ülkü Hilal Çifti günden güne popülerleşen isimlerden biri olunca sosyal medyadan da takip ediliyor.
Pek çok kişinin Bensu Soral'a olan benzerliğiyle dikkatini çeken genç yıldız hem rol aldığı projelerden hem de gündelik hayatından kesitler yayınlıyor.
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Sadece oyunculuğu değil sesiyle "helal olsun" dedirten Çiftçi 461 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Şebnem Ferah’ın "Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler" şarkısını söyledi.
Ülkü Hilal Çiftçi'nin şarkı söylediği anı buradan izleyebilirsiniz 👇
Başarılı genç oyuncunun Şebnem Ferah performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğeni topladı. 👇
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Siz Ülkü Hilal Çifti'nin sesini nasıl buldunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
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