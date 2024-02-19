İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çifti Çıplak Sesiyle Söylediği Şebnem Ferah Şarkıyla Mest Etti

Dönence dizisinde canlandırdığı 'Gülce' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ülkü Hilal Çiftçi son dönemlerin en popüler genç oyuncularından biri oldu. Şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki 'Ayça' karakteri olarak karşımıza çıkan Çifti şarkı söylediği anları sosyal medya heabından yayınladı. Genç oyuncu beğeni yağan videoyla yeteneklerini bir kez daha sergiledi resmen.