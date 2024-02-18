Eylül Öztürk, Söylemezsem Olmaz Programının Sunucu Kadrosunun Tamamen Değişmesine Eleştiri Yağdırdı

Ekranların en dikkat çeken magazin programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz uzun zamandır yaşadığı sunucu değişikliğiyle gündeme geliyor. Sunucu kadrosu bu sefer tamamen değişti ve koltuğun yeni sahipleri Hande Sarıoğlu, Arto ve Yağmur Çevik oldu. Şu sıralar davalarla başı belada olan fenomen Eylül Öztürk ise yaşanan bu kadro değişimine 'öyle bir faka bastılar ki...' diyerek eleştirdi.