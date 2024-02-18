Eylül Öztürk, Söylemezsem Olmaz Programının Sunucu Kadrosunun Tamamen Değişmesine Eleştiri Yağdırdı
Eylül Öztürk, Söylemezsem Olmaz Programının Sunucu Kadrosunun Tamamen Değişmesine Eleştiri Yağdırdı
Ekranların en dikkat çeken magazin programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz uzun zamandır yaşadığı sunucu değişikliğiyle gündeme geliyor. Sunucu kadrosu bu sefer tamamen değişti ve koltuğun yeni sahipleri Hande Sarıoğlu, Arto ve Yağmur Çevik oldu. Şu sıralar davalarla başı belada olan fenomen Eylül Öztürk ise yaşanan bu kadro değişimine 'öyle bir faka bastılar ki...' diyerek eleştirdi.
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Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuğunu yaptığı zamanda epey popüler olmuştu.
Bu üç sunucunun da ünlüler özellikle ünlüler hakkında ağıza alınmayacak eleştirilerde bulunmaları epey tepki toplamıştı.
Seren Serengil ile Bircan Bali arasında hararetli tartışma kavgaya dönünce ekipte değişim yaşanmıştı. Program bir süre de Pınar Eliçe, Bircan Bali ve Ebru Şancı ile devam etmişti.
8 yıldır programın sunuculuğunu üstlenen Bircan Bali beklenmeyen bir adım atmış ve "Magazin programları için misyonumu tamamladığımı düşünüyorum" diyerek veda etmişti. Bali'den sonra Ebru Şancı da kadrodan ayrıldı.
Programın sunuculuğunu son dönemlerde Selen Görgüzel, Didem Delen ve Bilal Özcan üstleniyordu. Bu ekip de birçok kişi hakkında ağır eleştirilerde ortalığı ayağa kaldırıyordu.
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Programın eski ismi Arto, spor yorumculuğunu bırakıp magazin yorumculuğuna geçiş yapan Hande Sarıoğlu ve YouTube'da magazin dünyasının tüm detaylarını bizlere anlatan Yağmur Çevik koltuğun yeni sahipleri oldu.
Didem Delen, Selen Görgüzel ve Bilal Özcan'ın ağır eleştiride bulunduğu isimlerden biri de Dilan Polat olaylarıyla gündem olan Eylül Öztürk olmuştu.
Programın en çok tartışılanları arasına giren ve sürekli buna sitem eden sosyal medya fenomeni gündem olan yorumcu değişimi hakkında epey dikkat çeken bir yorumda bulundu.
"Öyle bir faka bastılar ki..." diyen Öztürk, Instagram hesabından yaptığı eleştiride 2. Sayfa'da yaşanan sunucu değişikliğine parmak bastı.
"Şu anda herkes nasıl sıyrılsam diye bakıyor bu işten bence... Diyecekler ki biz zaten işbirliğimizi sonlandırdık. Görüyorsunuz değil mi?"
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Eylül Öztürk'ün kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz 👇
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