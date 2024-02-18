Survivor Yolcusu Olduğu İddia Edilen Batuhan Karacakaya'nın 3 Yıl Hapis Cezasıyla Yargılandığı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'nın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından Batuhan Karacakaya da Ayşe Aslanpay'dan şiddet gördüğünü söyleyerek, karşı dava açacağını paylaşmıştı. İkili sosyal medyada kozlarını paylaşmış, birbirlerini suçlayan sayısız paylaşım yapmıştı.