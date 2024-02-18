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Survivor Yolcusu Olduğu İddia Edilen Batuhan Karacakaya'nın 3 Yıl Hapis Cezasıyla Yargılandığı Ortaya Çıktı

Survivor Yolcusu Olduğu İddia Edilen Batuhan Karacakaya'nın 3 Yıl Hapis Cezasıyla Yargılandığı Ortaya Çıktı

survivor Batuhan Karacakaya
Effy
Effy - Onedio Editörü
18.02.2024 - 19:45

Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olacağı iddia edilen Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası gündemi sarsmış, akabinde yaşananlar uzun süre tartışılmıştı. Uzun süre sonra tekrardan sessizliğini bozan Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'yı destekleyenlere Batuhan'ın 'Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır' diyerek ünlü oyuncunun hapis cezasıyla yargılandığını açıkladı.

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Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i olarak da hatırladığımız Batuhan Karacakaya'yı tanıyanlarınız vardır.

Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i olarak da hatırladığımız Batuhan Karacakaya'yı tanıyanlarınız vardır.

2022 yılında Survivor'a katılan ünlü oyuncu, yarışma sonrası Acun Ilıcalı'ya dair yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

2022 yılında Survivor'a katılan ünlü oyuncu, yarışma sonrası Acun Ilıcalı'ya dair yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Karacakaya, 'Acun Ilıcalı, parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. İnsanlar, anneme söylenenlere susmamam gerektiği yönünde tepki gösteriyor' ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi ise Survivor All Star 2024 yolcusu olduğu iddia edilen Karacakaya'nın geçmişe bir sünger çektiği ileri sürüldü.

Şimdi ise Survivor All Star 2024 yolcusu olduğu iddia edilen Karacakaya'nın geçmişe bir sünger çektiği ileri sürüldü.
onedio.com

Herkes yeni sezonda olacak mı olmayacak mı konusunu tartışırken, Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan şoke eden bir açıklama geldi.

Herkes yeni sezonda olacak mı olmayacak mı konusunu tartışırken, Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan şoke eden bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz yıl Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'nın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından Batuhan Karacakaya da Ayşe Aslanpay'dan şiddet gördüğünü söyleyerek, karşı dava açacağını paylaşmıştı. İkili sosyal medyada kozlarını paylaşmış, birbirlerini suçlayan sayısız paylaşım yapmıştı.

Karacakaya'nın Survivor 2024 iddialarıyla tekrardan gündeme gelmesi üzerine Aslanpay sessizliğini bozdu.

Karacakaya'nın Survivor 2024 iddialarıyla tekrardan gündeme gelmesi üzerine Aslanpay sessizliğini bozdu.
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"Batuhan Karacakaya bir şiddet failidir. Ve bunu ilk mahkemede de kabul etmiştir" ifadelerini kullanan Aslanpay, "Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır. Bu yüzden 3 yılla yargılanıyor" açıklamasını yaptı.

"Batuhan Karacakaya bir şiddet failidir. Ve bunu ilk mahkemede de kabul etmiştir" ifadelerini kullanan Aslanpay, "Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır. Bu yüzden 3 yılla yargılanıyor" açıklamasını yaptı.
twitter.com

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