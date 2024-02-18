Survivor Yolcusu Olduğu İddia Edilen Batuhan Karacakaya'nın 3 Yıl Hapis Cezasıyla Yargılandığı Ortaya Çıktı
Survivor Yolcusu Olduğu İddia Edilen Batuhan Karacakaya'nın 3 Yıl Hapis Cezasıyla Yargılandığı Ortaya Çıktı
Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olacağı iddia edilen Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası gündemi sarsmış, akabinde yaşananlar uzun süre tartışılmıştı. Uzun süre sonra tekrardan sessizliğini bozan Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'yı destekleyenlere Batuhan'ın 'Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır' diyerek ünlü oyuncunun hapis cezasıyla yargılandığını açıkladı.
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Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i olarak da hatırladığımız Batuhan Karacakaya'yı tanıyanlarınız vardır.
2022 yılında Survivor'a katılan ünlü oyuncu, yarışma sonrası Acun Ilıcalı'ya dair yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.
Şimdi ise Survivor All Star 2024 yolcusu olduğu iddia edilen Karacakaya'nın geçmişe bir sünger çektiği ileri sürüldü.
Herkes yeni sezonda olacak mı olmayacak mı konusunu tartışırken, Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan şoke eden bir açıklama geldi.
Karacakaya'nın Survivor 2024 iddialarıyla tekrardan gündeme gelmesi üzerine Aslanpay sessizliğini bozdu.
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"Batuhan Karacakaya bir şiddet failidir. Ve bunu ilk mahkemede de kabul etmiştir" ifadelerini kullanan Aslanpay, "Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır. Bu yüzden 3 yılla yargılanıyor" açıklamasını yaptı.
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