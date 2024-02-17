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Acun'dan Son Bomba! Batuhan Karacakaya'nın Survivor'a Katılacağı İddia Edildi

Acun'dan Son Bomba! Batuhan Karacakaya'nın Survivor'a Katılacağı İddia Edildi

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 16:45

Survivor All Star'da her hafta yeni yarışmacılar kadroya dahil olurken, iddialara göre Batuhan Karacakaya Survivor için yola çıktı.

KAYNAK: Fısıldayan Adam

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Olayların bitmediği Survivor All Star 2024 en kaoslu sezon olma yolunda ilerlerken, yarışmanın kaç ay süreceğini hiç kimse kestiremiyor.

Olayların bitmediği Survivor All Star 2024 en kaoslu sezon olma yolunda ilerlerken, yarışmanın kaç ay süreceğini hiç kimse kestiremiyor.

Yeni eleme sistemiyle haftalar geçmesine rağmen çok az yarışmacı adaya veda ederken, her gidenin ardından yeni yarışmacılar gelmesiyle izleyiciler çoğalan kadroya anlam verememeye başladı.

Yeni eleme sistemiyle haftalar geçmesine rağmen çok az yarışmacı adaya veda ederken, her gidenin ardından yeni yarışmacılar gelmesiyle izleyiciler çoğalan kadroya anlam verememeye başladı.

Turabi ve Nihat'ın yarışmaya veda etmesinin ardından 3 güçlü yarışmacının gelmesiyle Survivor'da yarışmacılar gözle görülür şekilde artarken, izleyiciler bunun burada kalacağını düşünmüştü.

Turabi ve Nihat'ın yarışmaya veda etmesinin ardından 3 güçlü yarışmacının gelmesiyle Survivor'da yarışmacılar gözle görülür şekilde artarken, izleyiciler bunun burada kalacağını düşünmüştü.

Fakat sosyal medyadaki iddialara göre Survivor'a bir yarışmacı daha dahil olacak. O isim ise Batuhan Karacakaya!

Fakat sosyal medyadaki iddialara göre Survivor'a bir yarışmacı daha dahil olacak. O isim ise Batuhan Karacakaya!

Fısıldayan Adam'ın paylaşımına göre Batuhan Karacakaya, Dominik'e doğru yola çıktı.

Fısıldayan Adam'ın paylaşımına göre Batuhan Karacakaya, Dominik'e doğru yola çıktı.
twitter.com
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Bakalım Batuhan hakkındaki iddialar doğru çıkacak mı? Merakla bekliyoruz!

Bakalım Batuhan hakkındaki iddialar doğru çıkacak mı? Merakla bekliyoruz!

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