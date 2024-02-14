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Konuşması Dalga Konusu Olan Survivor Yaman'ın Kekeme Olma Hikâyesi Yürek Burkacak

Konuşması Dalga Konusu Olan Survivor Yaman'ın Kekeme Olma Hikâyesi Yürek Burkacak

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 16:01

Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Yaman kekeme olduğu için bazı yarışmacılar için dalga konusu olmuştu. Nefise'nin 'Sen önce konuşmayı öğren' dediği Yaman'ın nasıl kekeme olduğunun hikayesi ise yüreğini burkacak.

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SMS oylamasıyla değil bilek gücüyle şampiyon olunacak Survivor All Star 2024 diğer sezonlardan çok daha farklı. Çünkü her birini daha önce izlediğimiz yarışmacıların bambaşka bir yüzünü görüyoruz.

SMS oylamasıyla değil bilek gücüyle şampiyon olunacak Survivor All Star 2024 diğer sezonlardan çok daha farklı. Çünkü her birini daha önce izlediğimiz yarışmacıların bambaşka bir yüzünü görüyoruz.

Kimsenin birbirine acımadığı yarışmada yarışmacılar sıklıkla kırıcı sözler sarf ederlerken, bunlardan en hoş olmayanı Yaman'a yapılanlar oldu.

Kimsenin birbirine acımadığı yarışmada yarışmacılar sıklıkla kırıcı sözler sarf ederlerken, bunlardan en hoş olmayanı Yaman'a yapılanlar oldu.

Survivor yarışmacısı Yaman kekeme olduğu için yarışmada sık sık konuşma zorluğu çekiyor.

Survivor yarışmacısı Yaman kekeme olduğu için yarışmada sık sık konuşma zorluğu çekiyor.

Bazı yarışmacıların dalga geçtiği Yaman, özellikle Nefise'nin "Sen önce konuşmayı öğren" sözlerine maruz kalmış ve zorbalanmıştı.

Bazı yarışmacıların dalga geçtiği Yaman, özellikle Nefise'nin "Sen önce konuşmayı öğren" sözlerine maruz kalmış ve zorbalanmıştı.

Survivor'a katılmadan önce bir programda kekemeliği hakkında konuşan Yaman, bu durumu doğuştan değil 3 yaşından beri yaşadığını belirtirken çocukken kendisiyle çok dalga geçildiğini şu sözlerle açıklamış:

Survivor'a katılmadan önce bir programda kekemeliği hakkında konuşan Yaman, bu durumu doğuştan değil 3 yaşından beri yaşadığını belirtirken çocukken kendisiyle çok dalga geçildiğini şu sözlerle açıklamış:
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"İki maskeli insan tarafından ben hayal meyal hatırlıyorum beni korkuttular, üç yaşında bir çocuğu. Ondan sonra hayatım yerle bir oldu. Çocukluğumu yaşayamadım, okul hayatımı çok etkiledi. Çok alay ettiler benimle."

"İki maskeli insan tarafından ben hayal meyal hatırlıyorum beni korkuttular, üç yaşında bir çocuğu. Ondan sonra hayatım yerle bir oldu. Çocukluğumu yaşayamadım, okul hayatımı çok etkiledi. Çok alay ettiler benimle."

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