Konuşması Dalga Konusu Olan Survivor Yaman'ın Kekeme Olma Hikâyesi Yürek Burkacak

Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Yaman kekeme olduğu için bazı yarışmacılar için dalga konusu olmuştu. Nefise'nin 'Sen önce konuşmayı öğren' dediği Yaman'ın nasıl kekeme olduğunun hikayesi ise yüreğini burkacak.