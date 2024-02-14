Geceleri Herkesi Ekran Başına Kilitleyen Kanıt Dizisi Hakkında Birbirinden Efsane Tespitler

Kanal D ekranlarında 3 sezon yayınlanan ve hatta geceleri tekrar bölümleri ekrana gelen 'Kanıt' dizisi şüphesiz Türk televizyon tarihinin en başarılı ve heyecanlı yapımlarından biri. Öyle ki aradan seneler geçmiş olmasına rağmen hiçbirimiz Sevil Atasoy'un eşsiz anlatımıyla ve başkarakterlerin harika oyunculuğuyla ekranlara gelen bu diziyi unutmadık. Nitekim sosyal medya da unutmadığımızı bize gösteriyor. Twitter'da @alperk55 adlı bir kullanıcı Kanıt dizisinin afişini paylaşınca diziye dair birbirinden harika tepkiler geldi. Gelin o yorumlara ve tespitlere hep birlikte bakalım.