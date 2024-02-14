Geceleri Herkesi Ekran Başına Kilitleyen Kanıt Dizisi Hakkında Birbirinden Efsane Tespitler
Geceleri Herkesi Ekran Başına Kilitleyen Kanıt Dizisi Hakkında Birbirinden Efsane Tespitler
Kanal D ekranlarında 3 sezon yayınlanan ve hatta geceleri tekrar bölümleri ekrana gelen 'Kanıt' dizisi şüphesiz Türk televizyon tarihinin en başarılı ve heyecanlı yapımlarından biri. Öyle ki aradan seneler geçmiş olmasına rağmen hiçbirimiz Sevil Atasoy'un eşsiz anlatımıyla ve başkarakterlerin harika oyunculuğuyla ekranlara gelen bu diziyi unutmadık. Nitekim sosyal medya da unutmadığımızı bize gösteriyor. Twitter'da @alperk55 adlı bir kullanıcı Kanıt dizisinin afişini paylaşınca diziye dair birbirinden harika tepkiler geldi. Gelin o yorumlara ve tespitlere hep birlikte bakalım.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en popüler dizisi Kanıt'ı aranızda bilmeyen yoktur. Yönetmenliğini Cem Sürücü'nün yaptığı ve hikayelerini Sevil Atasoy'un anlattığı bu polisiye dizisi, sürükleyici ve dikkat çeken olaylarıyla bir dönem hepimizi geceleri ekran başına toplamıştı.
Geceleri diyoruz çünkü üç sezondan oluşan bu muhteşem dizi gece saatlerinde televizyonda zap yapan herkesi ekrana kitlemiş, başka bir ekrana geçmelerini imkansız kılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayet masasından Başkomiser Orhan ve Komiser Selim'in her hafta çözmeye çalıştığı cinayet olaylarını hangimiz unutabilirdik ki!
İkilinin bulduğu delilleri en ince ayrıntısına kadar inceleyen kriminal laboratuvar görevlisi Zeynep ile Adli Tıp'ta cesetlere otopsi yapan doktor Ece de bir o kadar unutulmaz karakterlerdi.
Dizinin yayınlanma tarihinin üzerinden 10 seneden fazla bir süre geçmiş olsa da bugün bile popüler. Zira sosyal medyada Kanıt hakkında yapılan paylaşımlardan, çıkarımlardan ve analizlerden bunu çok iyi anlıyoruz.
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Twitter'da @alperk55 adlı bir kullanıcı da bunu biliyor olacak ki Kanıt dizisinin afişini paylaşarak "Gece saatlerinde televizyonda gezerken denk gelirsen dünyanın en iyi dizisi" yorumunu yaptı.
Tabii bu afiş hepimizi maziye götürmeye yetti. Kullanıcının 2 milyon üzerinde görüntülenen paylaşımına Kanıt ile ilgili birbirinden dikkat çeken tespitler ve tepkiler geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte şöyle bi' göz atalım.
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Siz Kanıt'ı izlediniz mi? Kanıt'a dair düşünceleriniz neler? Yorumlara buyrun!
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