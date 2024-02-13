Kendinizi Bir Sitcom Karakteri Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Trajikomik Davranışlar
Kendinizi Bir Sitcom Karakteri Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Trajikomik Davranışlar
Durum komedisi veya sitcom, genellikle ev ve iş yerlerinde geçen bir televizyon programı türüdür. How I Met Your Mother, Friends ve Seinfeld en popüler örnekleridir. Türkiye'de ise ilk durum komedisi dizisi 1974 yapımı Kaynanalar'dır ve Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar, Çocuklar Duymasın, Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve 1 Kadın 1 Erkek de bu türün örneklerindendir. Bu tür dizileri izlerken, kendimizi bir sitcom karakteri gibi hisseder, onlarla kendimizi bütünleştiririz. Bu içerikte yapıldığında hayatı bir sitcom karakteri gibi yaşadığınızı hissettiren durumları bir araya topladık. Bakalım siz bunları yapınca böyle hissediyor musunuz?
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1. Dolaptan süt şişesini alıp kafaya dikmek
2. Evin içinde dolaşarak diş fırçalamak
3. Herkesin birbirini tanıdığı bir mahallede ya da apartmanda yaşamak
4. Sonunu düşünmeden yalanlar söylemek
5. Komik bir şey anlatıldığında arkadan gülme efekti verileceğini zannetmek
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6. Evde otururken kapının aniden açılmasıyla dışarıdan gelenin başından geçenleri dinlemek
7. Tezgahta öne doğru yaslanıp yemek yemek
8. Sabah erkenden kalkıp duş almak ve evin içinde bornozlu bir şekilde dolaşıp kahve içmek
9. Evi temizlerken bağıra çağıra şarkı söylemek
10. Sürekli kendinle alay edilecek hikayeler anlatmak
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11. Dışarıda giyilen kıyafetlerle evde oturmak ve her an dışarı çıkmaya hazır olmak
12. İş yerinde işten anlamayan insanlarla çalıştığını düşünmek
13. Kadın kılığına girmek
14. Aşık olduğunda doğru kişinin o olduğunu düşünmek
15. Koltuk kenarında oturmak
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16. Sürekli seks hakkında konuşmak
Peki gerçek hayatta yaptığınızda kendinizi bir sitcom karakteri gibi hissettiğiniz durum ne? Yorumlara buyrun!
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