Kendinizi Bir Sitcom Karakteri Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Trajikomik Davranışlar

Durum komedisi veya sitcom, genellikle ev ve iş yerlerinde geçen bir televizyon programı türüdür. How I Met Your Mother, Friends ve Seinfeld en popüler örnekleridir. Türkiye'de ise ilk durum komedisi dizisi 1974 yapımı Kaynanalar'dır ve Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar, Çocuklar Duymasın, Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve 1 Kadın 1 Erkek de bu türün örneklerindendir. Bu tür dizileri izlerken, kendimizi bir sitcom karakteri gibi hisseder, onlarla kendimizi bütünleştiririz. Bu içerikte yapıldığında hayatı bir sitcom karakteri gibi yaşadığınızı hissettiren durumları bir araya topladık. Bakalım siz bunları yapınca böyle hissediyor musunuz?