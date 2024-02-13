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Kendinizi Bir Sitcom Karakteri Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Trajikomik Davranışlar

Kendinizi Bir Sitcom Karakteri Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Trajikomik Davranışlar

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 13:27 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 16:09

Durum komedisi veya sitcom, genellikle ev ve iş yerlerinde geçen bir televizyon programı türüdür. How I Met Your Mother, Friends ve Seinfeld en popüler örnekleridir. Türkiye'de ise ilk durum komedisi dizisi 1974 yapımı Kaynanalar'dır ve Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar, Çocuklar Duymasın, Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve 1 Kadın 1 Erkek de bu türün örneklerindendir. Bu tür dizileri izlerken, kendimizi bir sitcom karakteri gibi hisseder, onlarla kendimizi bütünleştiririz. Bu içerikte yapıldığında hayatı bir sitcom karakteri gibi yaşadığınızı hissettiren durumları bir araya topladık. Bakalım siz bunları yapınca böyle hissediyor musunuz?

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1. Dolaptan süt şişesini alıp kafaya dikmek

1. Dolaptan süt şişesini alıp kafaya dikmek

2. Evin içinde dolaşarak diş fırçalamak

2. Evin içinde dolaşarak diş fırçalamak

3. Herkesin birbirini tanıdığı bir mahallede ya da apartmanda yaşamak

3. Herkesin birbirini tanıdığı bir mahallede ya da apartmanda yaşamak

4. Sonunu düşünmeden yalanlar söylemek

4. Sonunu düşünmeden yalanlar söylemek

5. Komik bir şey anlatıldığında arkadan gülme efekti verileceğini zannetmek

5. Komik bir şey anlatıldığında arkadan gülme efekti verileceğini zannetmek
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6. Evde otururken kapının aniden açılmasıyla dışarıdan gelenin başından geçenleri dinlemek

6. Evde otururken kapının aniden açılmasıyla dışarıdan gelenin başından geçenleri dinlemek

7. Tezgahta öne doğru yaslanıp yemek yemek

7. Tezgahta öne doğru yaslanıp yemek yemek

8. Sabah erkenden kalkıp duş almak ve evin içinde bornozlu bir şekilde dolaşıp kahve içmek

8. Sabah erkenden kalkıp duş almak ve evin içinde bornozlu bir şekilde dolaşıp kahve içmek

9. Evi temizlerken bağıra çağıra şarkı söylemek

9. Evi temizlerken bağıra çağıra şarkı söylemek

10. Sürekli kendinle alay edilecek hikayeler anlatmak

10. Sürekli kendinle alay edilecek hikayeler anlatmak
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11. Dışarıda giyilen kıyafetlerle evde oturmak ve her an dışarı çıkmaya hazır olmak

11. Dışarıda giyilen kıyafetlerle evde oturmak ve her an dışarı çıkmaya hazır olmak

12. İş yerinde işten anlamayan insanlarla çalıştığını düşünmek

12. İş yerinde işten anlamayan insanlarla çalıştığını düşünmek

13. Kadın kılığına girmek

13. Kadın kılığına girmek

14. Aşık olduğunda doğru kişinin o olduğunu düşünmek

14. Aşık olduğunda doğru kişinin o olduğunu düşünmek

15. Koltuk kenarında oturmak

15. Koltuk kenarında oturmak
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16. Sürekli seks hakkında konuşmak

16. Sürekli seks hakkında konuşmak

Peki gerçek hayatta yaptığınızda kendinizi bir sitcom karakteri gibi hissettiğiniz durum ne? Yorumlara buyrun!

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