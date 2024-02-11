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Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Trajikomik Tweetlerle Sinefilliği Bambaşka Bir Boyuta Taşıyan Kişiler

Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Trajikomik Tweetlerle Sinefilliği Bambaşka Bir Boyuta Taşıyan Kişiler

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 16:31

Herkese mutlu hafta sonları! Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada -yani X'te- sinema ve dizi dünyasıyla ilgili birbirinden komik, yaratıcı ve enteresan paylaşımlar yapıldı. Gelin hep birlikte haftanın dizi-film goygoyuna hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Wednesday'i enflasyon almış yar yar!

2. Wednesday'i enflasyon almış yar yar!
twitter.com

3. Anlık olaylara bakış açımız:

3. Anlık olaylara bakış açımız:
twitter.com

4. "Netflix satranç hakkında bir film yaparsa"

4. "Netflix satranç hakkında bir film yaparsa"
twitter.com

5. Üzdü...

5. Üzdü...
twitter.com
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6. All of Us Strangers olmuş Olive Strangers!

6. All of Us Strangers olmuş Olive Strangers!
twitter.com

7. Yakışmadı Sandra Voyter.

7. Yakışmadı Sandra Voyter.
twitter.com

8. Yok artık daha neler!

8. Yok artık daha neler!
twitter.com

9. Sinefil kadınlar, kadınlarımız...

9. Sinefil kadınlar, kadınlarımız...
twitter.com

10. Kendall Ağa moduna sokmuşsunuz adamı.

10. Kendall Ağa moduna sokmuşsunuz adamı.
twitter.com
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11. Bu ne kadar da ben!

11. Bu ne kadar da ben!
twitter.com

12. Poor Things bekleyenlerin gözü yaşlı:

12. Poor Things bekleyenlerin gözü yaşlı:
twitter.com

13. O kadar haklısın ki!

13. O kadar haklısın ki!
twitter.com

14. Bitmedi sinefillik yarışınız!

14. Bitmedi sinefillik yarışınız!
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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