Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Trajikomik Tweetlerle Sinefilliği Bambaşka Bir Boyuta Taşıyan Kişiler

Herkese mutlu hafta sonları! Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada -yani X'te- sinema ve dizi dünyasıyla ilgili birbirinden komik, yaratıcı ve enteresan paylaşımlar yapıldı. Gelin hep birlikte haftanın dizi-film goygoyuna hep birlikte bakalım.