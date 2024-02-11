Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Trajikomik Tweetlerle Sinefilliği Bambaşka Bir Boyuta Taşıyan Kişiler
Dizi ve Filmlerle İlgili Paylaştıkları Trajikomik Tweetlerle Sinefilliği Bambaşka Bir Boyuta Taşıyan Kişiler
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1. Başlıyoruz!
2. Wednesday'i enflasyon almış yar yar!
3. Anlık olaylara bakış açımız:
4. "Netflix satranç hakkında bir film yaparsa"
5. Üzdü...
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6. All of Us Strangers olmuş Olive Strangers!
7. Yakışmadı Sandra Voyter.
8. Yok artık daha neler!
9. Sinefil kadınlar, kadınlarımız...
10. Kendall Ağa moduna sokmuşsunuz adamı.
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11. Bu ne kadar da ben!
12. Poor Things bekleyenlerin gözü yaşlı:
13. O kadar haklısın ki!
14. Bitmedi sinefillik yarışınız!
15. Haftaya görüşmek üzere...
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