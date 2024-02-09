Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın Başrolde Oynadığı Netflix Filmi 'Kül'e İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Netflix'in heyecan ve merakla beklenen yeni Türk filmi 'Kül' bugün (9 Şubat) platformda yayınlandı. Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür gibi son yılların en ses getiren oyuncularını bir araya toplayan yapım, izleyicilerden hemen tepki almaya başladı. Gelin o yorumlara sizlerle hep birlikte bakalım.