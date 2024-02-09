Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın Başrolde Oynadığı Netflix Filmi 'Kül'e İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Funda Eryiğit ve Alperen Duymaz'ın Başrolde Oynadığı Netflix Filmi 'Kül'e İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Netflix'in heyecan ve merakla beklenen yeni Türk filmi 'Kül' bugün (9 Şubat) platformda yayınlandı. Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür gibi son yılların en ses getiren oyuncularını bir araya toplayan yapım, izleyicilerden hemen tepki almaya başladı. Gelin o yorumlara sizlerle hep birlikte bakalım.
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Netflix'in yeni Türk filmi "Kül", oyuncularının ilanı ve fragmanın paylaşılmasının ardından son zamanların en dikkat çeken yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
Filmin yapımcılığını Ay Yapım üstlenirken yönetmen koltuğunda 'Zerre' ve 'Gölgeler İçinde' filmleriyle ödül törenlerinden ses getiren yönetmen ve senarist Erdem Tepegöz oturuyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ise yine son zamanların en popüler oyuncuları olan Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür yer alıyor.
Kül konusu itibariyle oldukça dikkat çekici bir yapım. Fragmanına gelen yorumlardan da ne kadar heyecanla beklendiğini görmüştük zaten.
Film, dışarıdan bakılınca kusursuz bir hayata sahip gözüken Gökçe ve Kenan adındaki bir çiftin gizemli bir kitap yüzünden hayatlarının aniden değişmesini konu alıyor.
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Merakla bekleyişin ise bugün sona erdiğini sizlere duyuralım. Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Kül bugün (9 Şubat) Netflix'te seyirciyle buluştu. Tabii filmi izleyenlerden ilk tepkiler anında gelmeye başladı.
1. Gelin hep birlikte o tepkilere hemen bakalım:
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Siz Kül filmini izlediniz mi ya da izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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