Başrolünde Çağatay Ulusoy'un Yer Aldığı Netflix Dizisi Kübra'nın Yeni Sezon Haberi Herkesi Havaya Uçurdu
Başrolünde Çağatay Ulusoy'un Yer Aldığı Netflix Dizisi Kübra'nın Yeni Sezon Haberi Herkesi Havaya Uçurdu
Netflix'te son zamanların en çok izlenen ve beğenilen yapımlarından biri Kübra dizisiydi. Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu dizi Gökhan adlı bir adamın sanal bir uygulamadan kendisine gelen mesajdan sonra hayatının altüst olmasını konu alıyor. Dizi o kadar çok beğenildi ki Netflix bugün 2. sezonun haberini verdi. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.
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Netflix 'Kübra' son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu hatırlarsanız. 18 Ocak'ta dijital platformda yayınlanan dizi Çağatay Ulusoy'un oynadığı başrol karakterle çok sevilmişti. Afşin Kum'un aynı adlı kitabından uyarlanan dizi, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan Gökhan'ın hayat mücadelesine odaklanıyor.
Çağatay Ulusoy'un oynadığı Gökhan karakterinin hem ev, iş ve aile üçgeninde yaşadığı problemlerle uğraşmasını izliyoruz. Hem de Kübra adlı birinden gelen 'Sen farklısın' mesajından sonra başına gelen olayları takip ediyoruz.
Bu mesajdan sonra deyim yerindeyse Gökhan'ın hayatı altüst oluyor. Kübra'dan gelen mesajlar nedeniyle seçilmiş kişi olduğuna inanan Gökhan'ın, en yakınlarını kendi peşinden sürüklemesini ve inandığı şeyler uğruna başına gelen olayları bu dizide izliyoruz.
Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Aytek Şayan, Cihan Talay ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın şahane oyunculuğu ve tabii sanal Kübra ile dizi o kadar çok beğenildi ki Netflix'ten yeni bir haber geldi. Dizinin yeni sezonu için onay çıkmıştı ve şimdi de...
Netflix Türkiye hesabının X üzerinden paylaştığı gönderiye göre Kübra 2. sezonuyla Haziran ayında ekranlara geri dönüyor. Acaba 1. sezonu soluksuz izleyenler yeni sezon haberine ne tepki verdi? Gelin hep birlikte onlara bakalım!
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