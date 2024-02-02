Başrolünde Çağatay Ulusoy'un Yer Aldığı Netflix Dizisi Kübra'nın Yeni Sezon Haberi Herkesi Havaya Uçurdu

Netflix'te son zamanların en çok izlenen ve beğenilen yapımlarından biri Kübra dizisiydi. Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu dizi Gökhan adlı bir adamın sanal bir uygulamadan kendisine gelen mesajdan sonra hayatının altüst olmasını konu alıyor. Dizi o kadar çok beğenildi ki Netflix bugün 2. sezonun haberini verdi. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.