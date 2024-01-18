Çağatay Ulusoy'un Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Kübra'yı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi 'Kübra' bugün gösterime girdi. Çağatay Ulusoy'un başrolü canlandırdığı dizi, kendine gelen bir mesaj yüzünden seçilmiş kişi olduğuna inanan Gökhan'ın savaşını konu alıyor. Konusuyla da çok ses getiren ve tartışılan Kübra'yı izleyenlerden ilk tepkiler ne oldu? Gelin hep birlikte bakalım.