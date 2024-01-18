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Çağatay Ulusoy'un Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Kübra'yı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Çağatay Ulusoy'un Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Kübra'yı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 13:10

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi 'Kübra' bugün gösterime girdi. Çağatay Ulusoy'un başrolü canlandırdığı dizi, kendine gelen bir mesaj yüzünden seçilmiş kişi olduğuna inanan Gökhan'ın savaşını konu alıyor. Konusuyla da çok ses getiren ve tartışılan Kübra'yı izleyenlerden ilk tepkiler ne oldu? Gelin hep birlikte bakalım.

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Netflix'in yeni dizisi 'Kübra' son zamanların en merakla beklenen dizilerinden biri. Dizi, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal ve Ahsen Eroğlu gibi harika oyuncularıyla da epey bir dikkat çekiyor.

Netflix'in yeni dizisi 'Kübra' son zamanların en merakla beklenen dizilerinden biri. Dizi, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal ve Ahsen Eroğlu gibi harika oyuncularıyla da epey bir dikkat çekiyor.

Afşin Kum'un aynı adlı kitabından uyarlanan Kübra'da Çağatay Ulusoy Gökhan adlı baş karaktere hayat veriyor. Dizi, Gökhan'ın geleceği öngören mesajlar almasının etrafında dönüyor.

Afşin Kum'un aynı adlı kitabından uyarlanan Kübra'da Çağatay Ulusoy Gökhan adlı baş karaktere hayat veriyor. Dizi, Gökhan'ın geleceği öngören mesajlar almasının etrafında dönüyor.

Gökhan'ın hayatını değiştiren mesajların başında ise 'Kübra' adlı bir hesaptan ona gelen ilk mesaj oluyor: "Sen farklısın!" Fragmanlarda da görmüşsünüzdür zaten, bu mesajdan sonra Gökhan kendini aniden 'karanlık ve aydınlık için savaşanlar' arasında bir tarafta buluyor.

Gökhan'ın hayatını değiştiren mesajların başında ise 'Kübra' adlı bir hesaptan ona gelen ilk mesaj oluyor: "Sen farklısın!" Fragmanlarda da görmüşsünüzdür zaten, bu mesajdan sonra Gökhan kendini aniden 'karanlık ve aydınlık için savaşanlar' arasında bir tarafta buluyor.

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, Kübra'dan gelen mesajlardan sonra kendinin seçilmiş kişi olduğuna inanıyor. Bakalım hayatını düzene sokmak için çabalarken tepetaklak olan bu karakterin başına bu 8 bölümde neler gelecek?

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, Kübra'dan gelen mesajlardan sonra kendinin seçilmiş kişi olduğuna inanıyor. Bakalım hayatını düzene sokmak için çabalarken tepetaklak olan bu karakterin başına bu 8 bölümde neler gelecek?

Biz neler gelecek diye düşünürken 'Kübra' dizisi nihayet bugün (18 Ocak) Netflix'te yayınlandı. Bakalım görelim diziyi ilk izleyenlerden ne tepkiler gelmiş?

Biz neler gelecek diye düşünürken 'Kübra' dizisi nihayet bugün (18 Ocak) Netflix'te yayınlandı. Bakalım görelim diziyi ilk izleyenlerden ne tepkiler gelmiş?
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Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Buyrun yorumlara!

Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Buyrun yorumlara!
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