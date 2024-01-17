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Başrolünde Adam Sandler'in Yer Aldığı "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

Başrolünde Adam Sandler'in Yer Aldığı "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 13:02

Adam Sandler'in başrolde olduğu 'Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu' filminden yeni ve uzun bir fragman geldi. Netflix'te gösterime girecek bu filmin ayrıntılarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Adam Sandler, Netflix'te gösterime girecek bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bilim kurgu ve dram türündeki "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" 1 Mart tarihinde seyircisiyle buluşacak.

Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Adam Sandler, Netflix'te gösterime girecek bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bilim kurgu ve dram türündeki "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" 1 Mart tarihinde seyircisiyle buluşacak.

Bir diğer adı "Spaceman" olan film, yalnızlıkla ve Dünya'daki ilişkisinin belirsizliğiyle kendini derin bir sorgulama içinde bulan astronot Jakub'un yaşadıklarını konu alıyor.

Bir diğer adı "Spaceman" olan film, yalnızlıkla ve Dünya'daki ilişkisinin belirsizliğiyle kendini derin bir sorgulama içinde bulan astronot Jakub'un yaşadıklarını konu alıyor.

Jakub, altı aydır güneş sisteminin dışında tek başına görev yapan bir astronottur. Görev sırasında karısı Lenka ile ilişkisini düşünür ve düzeltmek için çareler arar. Bu sırada gemiside saklanan esrarengiz bir yaratıktan yardım alır.

Jakub, altı aydır güneş sisteminin dışında tek başına görev yapan bir astronottur. Görev sırasında karısı Lenka ile ilişkisini düşünür ve düzeltmek için çareler arar. Bu sırada gemiside saklanan esrarengiz bir yaratıktan yardım alır.

Jaroslav Kalfar'ın 2017 tarihli "Spaceman of Bohemia" romanından uyarlanan filmi "Chernobyl"in Emmy ödüllü yönetmeni Johan Renck yönetiyor. Adam Sandler'a karısı Lenka rolünde Carey Mulligan eşlik ediyor.

Jaroslav Kalfar'ın 2017 tarihli "Spaceman of Bohemia" romanından uyarlanan filmi "Chernobyl"in Emmy ödüllü yönetmeni Johan Renck yönetiyor. Adam Sandler'a karısı Lenka rolünde Carey Mulligan eşlik ediyor.

Netflix, konusu sıra dışı olan "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" filminden uzun bir fragman yayınladı. Gelin önce fragmana sonra gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

Netflix, konusu sıra dışı olan "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" filminden uzun bir fragman yayınladı. Gelin önce fragmana sonra gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Öyle düşünmesek:

Öyle düşünmesek:
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İlgilenenlere duyurulur:

İlgilenenlere duyurulur:
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Başvurular Adam Sandler'a.

Başvurular Adam Sandler'a.
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Bakalım bizim Türk astronot uzayda neler yaşayacak?

Bakalım bizim Türk astronot uzayda neler yaşayacak?
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Bence harika olur!

Bence harika olur!
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Güzel bir film geliyor sanki.

Güzel bir film geliyor sanki.
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