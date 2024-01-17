Başrolünde Adam Sandler'in Yer Aldığı "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Adam Sandler'in Yer Aldığı "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
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Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Adam Sandler, Netflix'te gösterime girecek bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bilim kurgu ve dram türündeki "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" 1 Mart tarihinde seyircisiyle buluşacak.
Bir diğer adı "Spaceman" olan film, yalnızlıkla ve Dünya'daki ilişkisinin belirsizliğiyle kendini derin bir sorgulama içinde bulan astronot Jakub'un yaşadıklarını konu alıyor.
Jakub, altı aydır güneş sisteminin dışında tek başına görev yapan bir astronottur. Görev sırasında karısı Lenka ile ilişkisini düşünür ve düzeltmek için çareler arar. Bu sırada gemiside saklanan esrarengiz bir yaratıktan yardım alır.
Jaroslav Kalfar'ın 2017 tarihli "Spaceman of Bohemia" romanından uyarlanan filmi "Chernobyl"in Emmy ödüllü yönetmeni Johan Renck yönetiyor. Adam Sandler'a karısı Lenka rolünde Carey Mulligan eşlik ediyor.
Netflix, konusu sıra dışı olan "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" filminden uzun bir fragman yayınladı. Gelin önce fragmana sonra gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Öyle düşünmesek:
İlgilenenlere duyurulur:
Başvurular Adam Sandler'a.
Bakalım bizim Türk astronot uzayda neler yaşayacak?
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Bence harika olur!
Güzel bir film geliyor sanki.
Siz "Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu" hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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