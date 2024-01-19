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Kübra Dizisini Yayınlayan Netflix "Neden Hep Çağatay Ulusoy?" Sorusuna Aşırı Tatmin Edici Bir Cevap Verdi!

Kübra Dizisini Yayınlayan Netflix "Neden Hep Çağatay Ulusoy?" Sorusuna Aşırı Tatmin Edici Bir Cevap Verdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
19.01.2024 - 15:07

Netflix Türkiye, Kübra isimli yeni Türk yapımı dizisini geçtiğimiz gün yayınladı. Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi kısa sürede gündem yarattı. Bir kesim ise Netflix'te sürekli Çağatay Ulusoy'u görmekten rahatsızlık duydu. Konuya Netflix Türkiye'den cevap geldi.

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Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı yeni Netflix Türkiye yapımı dizi dün yayınlandı.

Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı yeni Netflix Türkiye yapımı dizi dün yayınlandı.

Afşin Kum'un aynı adı paylaştığı kitabından uyarlanan Kübra dizisinde Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Gökhan karakterinin ilahi güçlerden gelecekle ilgili aldığı haberleri ve sonrasında gelişen olayları izleyeceğiz.

Afşin Kum'un aynı adı paylaştığı kitabından uyarlanan Kübra dizisinde Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Gökhan karakterinin ilahi güçlerden gelecekle ilgili aldığı haberleri ve sonrasında gelişen olayları izleyeceğiz.

Yayınlanır yayınlanmaz izleyenlerden ilk tepkiler ise bu şekildeydi 👇

Böylelikle Kübra, Çağatay Ulusoy'un 5. Netflix projesi olmuş oldu. Halihazırda Fox TV'de yayınlanacak Gaddar dizisi için de hazırlanan Ulusoy'un yakın zamanda planlanacak başka bir Netflix yapımında daha yer alacağı konuşuluyor.

Böylelikle Kübra, Çağatay Ulusoy'un 5. Netflix projesi olmuş oldu. Halihazırda Fox TV'de yayınlanacak Gaddar dizisi için de hazırlanan Ulusoy'un yakın zamanda planlanacak başka bir Netflix yapımında daha yer alacağı konuşuluyor.

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Hakan Muhafız'ı, Yeşilçam'ı, Kağıttan Hayatları'ı, Terzi'si, Kübra'sı derken Netflix Türkiye izleyicileri kafayı nereye çevirse Çağatay Ulusoy'u görmeye başladı.

Hakan Muhafız'ı, Yeşilçam'ı, Kağıttan Hayatları'ı, Terzi'si, Kübra'sı derken Netflix Türkiye izleyicileri kafayı nereye çevirse Çağatay Ulusoy'u görmeye başladı.

Bazı izleyiciler de bu konuda Netflix'i eleştirdi.

Bazı izleyiciler de bu konuda Netflix'i eleştirdi.
twitter.com
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Netflix Türkiye hesabı ise, bu eleştirilere "Çünkü o seçilmiş kişi" yanıtını verdi.

Netflix Türkiye hesabı ise, bu eleştirilere "Çünkü o seçilmiş kişi" yanıtını verdi.
twitter.com

Bu da Netflix Türkiye hesabının eski bir paylaşımını akıllara getirdi.

Bu da Netflix Türkiye hesabının eski bir paylaşımını akıllara getirdi.
twitter.com

Kabul gününde olan Netflix, Çağatay Ulusoy aşkını Twitter'da adeta haykırdı.

Kabul gününde olan Netflix, Çağatay Ulusoy aşkını Twitter'da adeta haykırdı.
twitter.com

Tıpkı Aysu'nun da dediği gibi.

Tıpkı Aysu'nun da dediği gibi.
twitter.com

Netflix'in Çağatay Ulusoy aşkı sınır tanımıyor!

Netflix'in Çağatay Ulusoy aşkı sınır tanımıyor!
twitter.com
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Peki siz Kübra'yı izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz?

Peki siz Kübra'yı izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz?

Çağatay'ı sık sık Netflix'te izlemek sizi sıkıyor mu?

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