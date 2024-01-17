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Kübra Galasına Katılan Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'un Halleri "Zorla Getirildiyseniz Söyleyin" Dedirtti

Kübra Galasına Katılan Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'un Halleri "Zorla Getirildiyseniz Söyleyin" Dedirtti

Çağatay Ulusoy
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 20:15

Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Kübra'nın galası bu akşam gerçekleşti. Ünlü partnerler Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın tavırları hayranlar tarafından samimiyetsiz bulundu.

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Oyunculuğuyla ayrı karizmasıyla ayrı övülen Çağatay Ulusoy'u hepimiz tanıyoruz.

Oyunculuğuyla ayrı karizmasıyla ayrı övülen Çağatay Ulusoy'u hepimiz tanıyoruz.

Ulusoy, yeni bir proje ile ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Ulusoy, yeni bir proje ile ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Kübra, 18 Ocak'ta izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Kübra, 18 Ocak'ta izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hayatının aşkı ile evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatını konu edinen dizinin galası ise bu akşam gerçekleşti.

Hayatının aşkı ile evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatını konu edinen dizinin galası ise bu akşam gerçekleşti.

Galanın öne çıkan isimleri şüphesiz ki başrolleri paylaşan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora oldu.

Galanın öne çıkan isimleri şüphesiz ki başrolleri paylaşan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora oldu.
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Ünlü partnerlerin galadaki tavırları hem samimiyetsiz hem de mutsuz olarak nitelendirildi.

Ünlü partnerlerin galadaki tavırları hem samimiyetsiz hem de mutsuz olarak nitelendirildi.

İkilinin halleri "sizi buraya zorla mı getirdiler?" dedirtti.

İkilinin halleri "sizi buraya zorla mı getirdiler?" dedirtti.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'ya sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'ya sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'yı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'yı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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