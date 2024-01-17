Görüntülerini 200 Dolara Satan OnlyFans Fenomeninin Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Görüntülerini 200 Dolara Satan OnlyFans Fenomeninin Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sosyal medya platformlarında 'Sarem Uysal' takma adıyla bilinen, çektiği fotoğraf ve videoları 200 dolara OnlyFans hesabı üzerinden sattığını açıklayan Yıldız H.'nin 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme' suçundan tutuklanması sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'Sarem Uysal' takma adıyla bilinen Yıldız H., dans ettiği görüntüleri paylaşarak 1.1 milyon takipçi sayısına ulaştı.
Bir dönem hemşirelik yaptığı öğrenilen Yıldız H.'nin genellikle cinsel içerikli paylaşımlar yapılan bir platform olan OnlyFans üzerinden IBAN bilgisi paylaşarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
İfadesinde 3 ay içinde geniş takipçi kitlesine ulaştığını söyleyen Yıldız H., yüzünün gözüktüğü görüntü ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu ancak adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını öne sürdü.
Yıldız H. ifadesinde, 'Video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez. Ancak telegram hesabı bana ait değil. IBAN bilgileri benim ancak rızam dışında Onlyfans'taki içeriklerim diğer sosyal mecralarda paylaşılmış' dedi.
Savcılık ise şüpheli Yıldız H.'nin sosyal medya hesaplarından yarı çıplak fotoğraflar paylaştığını ve bu içerikleri kendisini takip eden çocukların da gördüğünü belirtti.
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Çocukların sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan içeriklere serbestçe erişebildiğini belirten savcılık, Yıldız H.'nin 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçundan tutuklanmasını talep etti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yıldız H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, içeriklerin üretildiği OnlyFans platformunun +18 ibareli bir oluşum olduğunu vurgulayarak burada üretilen içeriklerin suç teşkil etmemesi gerektiğini savundu. 👇
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bu işin devleti ilgilendiren tek yönü vergisinin ödenmemesi yakın bir zamanda çıkacaktır
Olm güzel de değil, itici bile denebilir, hangi salak 200 dolar vermiş buna AQ. O paraya ilik gibi eskortlardan birini çağırırsın eve. Erkekler salak mk, erk... Devamını Gör
Aga çocukların görmesi diyorsunuz engelleyecem diye daha çok çocuğun görmesine vesile oluyorsunuz sistem kendi kalesine gol atıyor farkında değil…