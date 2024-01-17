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Kraliyet Ailesinin Biricik Gelini Kate Middleton'ın Kritik Sağlık Operasyonu: Galler Prensesinin Rahmi Alındı

Kraliyet Ailesinin Biricik Gelini Kate Middleton'ın Kritik Sağlık Operasyonu: Galler Prensesinin Rahmi Alındı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 19:46

Galler Prensesi Kate Middleton hastaneye kaldırıldı. Ameliyat geçiren prensesin 14 gün hastanede kalacağı belirtildi. Detaylar içeriğimizde👇

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Galler Prensi William ile evli Kate Middleton güzelliği ile herkesi büyüleyen bir isim.

Galler Prensi William ile evli Kate Middleton güzelliği ile herkesi büyüleyen bir isim.

Prens ile olan üç hamileliği sırasında da çok ciddi sağlık sorunları yaşayan prenses her zaman bu sorunları kendisine saklamak zorundaydı.

Prens ile olan üç hamileliği sırasında da çok ciddi sağlık sorunları yaşayan prenses her zaman bu sorunları kendisine saklamak zorundaydı.

İngiltere'deki Kensington Sarayı'nın yaptığı açıklamada Galler Prensesinin ameliyat geçirdiği öğrenildi.

İngiltere'deki Kensington Sarayı'nın yaptığı açıklamada Galler Prensesinin ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Rahminin alındığı öğrenilen Galler Prensesi hastaneye kaldırıldı ve apar topar operasyona alındı.

Rahminin alındığı öğrenilen Galler Prensesi hastaneye kaldırıldı ve apar topar operasyona alındı.

Middleton'ın karnından yapılan operasyonun başarılı olduğu ve 14 gün hastanede yatacağı da verilen bilgiler arasındaydı.

Middleton'ın karnından yapılan operasyonun başarılı olduğu ve 14 gün hastanede yatacağı da verilen bilgiler arasındaydı.
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Prens William'ın eşi Kate'in 31 Mart'taki Paskalya kutlamaları öncesinde görevlerine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Prens William'ın eşi Kate'in 31 Mart'taki Paskalya kutlamaları öncesinde görevlerine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

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