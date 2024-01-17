Kraliyet Ailesinin Biricik Gelini Kate Middleton'ın Kritik Sağlık Operasyonu: Galler Prensesinin Rahmi Alındı
Kraliyet Ailesinin Biricik Gelini Kate Middleton'ın Kritik Sağlık Operasyonu: Galler Prensesinin Rahmi Alındı
Galler Prensesi Kate Middleton hastaneye kaldırıldı. Ameliyat geçiren prensesin 14 gün hastanede kalacağı belirtildi. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galler Prensi William ile evli Kate Middleton güzelliği ile herkesi büyüleyen bir isim.
Prens ile olan üç hamileliği sırasında da çok ciddi sağlık sorunları yaşayan prenses her zaman bu sorunları kendisine saklamak zorundaydı.
İngiltere'deki Kensington Sarayı'nın yaptığı açıklamada Galler Prensesinin ameliyat geçirdiği öğrenildi.
Rahminin alındığı öğrenilen Galler Prensesi hastaneye kaldırıldı ve apar topar operasyona alındı.
Middleton'ın karnından yapılan operasyonun başarılı olduğu ve 14 gün hastanede yatacağı da verilen bilgiler arasındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prens William'ın eşi Kate'in 31 Mart'taki Paskalya kutlamaları öncesinde görevlerine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda