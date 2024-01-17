Aras Bulut İynemli Disney'le Yaşadığı Atatürk Filmi Kriziyle İlgili İlk Kez Sert Çıktı: "Söz Konusu Atatürk!"
Aras Bulut İynemli Disney'le Yaşadığı Atatürk Filmi Kriziyle İlgili İlk Kez Sert Çıktı: "Söz Konusu Atatürk!"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=CuLGY...
Aras Bulut İynemli rol aldığı Atatürk filmleriyle adından söz ettirmişti. Ancak Disney+'da yayınlanacağı açıklansa da yayınlanmamış, bu durumda büyük bir krize yol açmıştı. Aras Bulut İynemli'nin beklenen tepkiyi göstermemesi de izleyiciyi öfkelendirmişti. Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a katılan İynemli, yaşanan kriz ile ilgili ilk kez konuştu.
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Aras Bulut İynemli rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı performanslarıyla ülkenin en beğenilen oyuncularından biri olmayı başardı.
Bu başarının da etkisiyle sezonun en çok ses getiren yapımı olan Atatürk serisinde başrol oldu.
Yapılan anlaşmaya göre Disney+'ın yayınlanacağı Atatürk filmlerinin iptal edilmesi izleyicinin tepkisine yol açmıştı.
Kriz yaşandığında Aras Bulut İynemli önce sessizliğini korumuş, ardından da "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım." diyerek izleyicinin beklentisinin aksine oldukça sakin bir yorum yapmıştı.
Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılan Aras Bulut İynemli Disney krizi ile ilgili ilk kez sert konuştu.
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Candaş Tolga Işık, "İlk yayınlanmama ihtimali olduğunda ne hissettiniz?" diye sorarak konuya girdi.
"Amerika Disney'i böyle bir karar almış. Biz n'apacağız? İki buçuk senelik emek, sorumluluk ne yapacağız?" dedi.
Halkın öfkesi karşısında bu iptal kararının sebebini dahi bilmediklerini dile getiren İynemli, "Arka taraflarda ne oluyor bilmiyorum. Sen, ben bir kişi daha var yola çıkıyoruz. Sen yayıncısın, yapımcı ve biz ekibiz. Sen son 3 ay kala ‘Ben yokum’ diyorsun kırılmaz mıyım sana kızmaz mıyım, bir de söz konusu Atatürk." diyerek sözlerini sürdürdü.
İynemli ayrıca bu olaydan en çok etkilenenin kendisi olduğunu söyleyerek, öznesi olmadığım konuyla ilgili eleştirilmek canımı sıktı dedi.
Ünlü oyuncu ayrıca "Herkes tepkisini başka türlü dile getirir, ben işin içindeki kişi olarak tepkimi bu şekilde dile getirdim. Ne zaman biraz daha kişiselleştirilmeye başladı o zaman cevap verdim" dedi.
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İynemli konu ile ilgili sözlerini şu cümlelerle noktaladı:
Siz tüm bu olanlarla ve Aras Bulut İynemli'nin açıklamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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