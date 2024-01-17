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Başrolünü 'Doctor Who'nun Yıldızı Jenna Coleman'ın Üstlendiği Yeni Dedektif Draması 'The Jetty'ye İlk Bakış!

Başrolünü 'Doctor Who'nun Yıldızı Jenna Coleman'ın Üstlendiği Yeni Dedektif Draması 'The Jetty'ye İlk Bakış!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:46

Jenna Coleman’ın başrolünü üstlendiği, Firebird Pictures’ın imzasını taşıyan gerilim dizisi 'The Jetty’nin dizisinin detaylarına birlikte bakalım. 👇

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Jenna Coleman’ın yazar Cat Jones ve yapımcı Firebird Pictures’ın imzasını taşıyan gerilim dizisi 'The Jetty’nin başrolünde yer alacağı haberini aylar öncesinde almıştık.

Jenna Coleman’ın yazar Cat Jones ve yapımcı Firebird Pictures’ın imzasını taşıyan gerilim dizisi 'The Jetty’nin başrolünde yer alacağı haberini aylar öncesinde almıştık.

Başrolün yanı sıra oyuncu kadrosunda Archie Renaux, Ruby Stokes, Laura Marcus, Bo Bragason, Amelia Bullmore, Tom Glynn-Carney, Weruche Opia, Matthew McNulty, Ralph Ineson, David Ajala, Nina Barker-Francis, Miya Ocego, Elliot Cowan, Shannon Watson, Arthur Hughes ve Dominic Coleman gibi isimler yer alıyor.

Başrolün yanı sıra oyuncu kadrosunda Archie Renaux, Ruby Stokes, Laura Marcus, Bo Bragason, Amelia Bullmore, Tom Glynn-Carney, Weruche Opia, Matthew McNulty, Ralph Ineson, David Ajala, Nina Barker-Francis, Miya Ocego, Elliot Cowan, Shannon Watson, Arthur Hughes ve Dominic Coleman gibi isimler yer alıyor.

BBC One ve BBC iPlayer için hazırlanan 4 bölümlük polisiye gerilim dizisi aynı zamanda ergenlik hikayesi olan 'The Jetty', cinsel ahlak, kimlik ve hafızaya dair büyük sorular soruyor.

BBC One ve BBC iPlayer için hazırlanan 4 bölümlük polisiye gerilim dizisi aynı zamanda ergenlik hikayesi olan 'The Jetty', cinsel ahlak, kimlik ve hafızaya dair büyük sorular soruyor.

Cat Jones'un yaratıcılığını yaptığı dizinin yönetmenliğini Marialy Rivas üstlenmiştir.

Cat Jones'un yaratıcılığını yaptığı dizinin yönetmenliğini Marialy Rivas üstlenmiştir.

Dizide Jenna Coleman, Lancashire’ın göl kenarındaki huzurlu bir kasabasındaki bir tatil evi alevler içinde kaldığında kendini alışılmadık bir vakanın merkezinde bulan çaylak Dedektif Ember Manning’i canlandırıyor.

Dizide Jenna Coleman, Lancashire’ın göl kenarındaki huzurlu bir kasabasındaki bir tatil evi alevler içinde kaldığında kendini alışılmadık bir vakanın merkezinde bulan çaylak Dedektif Ember Manning’i canlandırıyor.
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Manning, bunun çözülmemiş bir kayıp vakasını ve 20’li yaşlarındaki bir adam ile reşit olmayan iki kız arasındaki yasadışı ‘aşk’ üçgenini araştıran bir podcast gazetecisiyle nasıl bağlantılı olduğunu bulmaya çalışıyor.

Manning, bunun çözülmemiş bir kayıp vakasını ve 20’li yaşlarındaki bir adam ile reşit olmayan iki kız arasındaki yasadışı ‘aşk’ üçgenini araştıran bir podcast gazetecisiyle nasıl bağlantılı olduğunu bulmaya çalışıyor.

Ancak Manning gerçeğe yaklaştıkça bunun, onun hayatını mahvedebilecek güce sahip olduğunu keşfeder ve geçmişi, bugünü ve her zaman evi olarak gördüğü kasaba hakkında bildiğini sandığı her şeyi yeniden değerlendirmeye zorlar.

Ancak Manning gerçeğe yaklaştıkça bunun, onun hayatını mahvedebilecek güce sahip olduğunu keşfeder ve geçmişi, bugünü ve her zaman evi olarak gördüğü kasaba hakkında bildiğini sandığı her şeyi yeniden değerlendirmeye zorlar.

Sizin bu diziden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.

Sizin bu diziden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.

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