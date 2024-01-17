2024'ün En İyi Kore Dizilerinden Biri Olmaya Aday 'Marry My Husband'a Gelen Tepkiler
2024'ün En İyi Kore Dizilerinden Biri Olmaya Aday 'Marry My Husband'a Gelen Tepkiler
Bir webtoon'dan uyarlanan 'Marry My Husband', 1 Ocak 2024'te gösterime girdi ve 20 Şubat'a kadar 16 bölüm olarak yayınlanacak.
Diziye sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Yeni bölümleri haftalık olarak yayınlanan 'Marry My Husband', 2024'ün en iyi Kore dizilerinden biri olmaya aday gösteriliyor.
Prime Video'da yayınlanan kore draması intikam ve zaman yolculuğu konseptlerini bir araya getirerek her iki türde de öne çıkmayı başaran bir yapım.
Dizinin kahramanı Kang Ji-Won'a (Park Min-young) ölümcül kanser teşhisi konur ve genç kadın yalnızca altı ay yaşayacağını öğrenir. Park Min-hwan ile evli olmasına rağmen bu hassas zamanda yanında sadece en yakın arkadaşı Jung Soo-min vardır.
Kaderin tamamen değiştirilemeyeceğini vurgulayan dizide Ji-won, "kaderini başkalarına verebileceği" sonucuna varır.
Bir webtoon'dan uyarlanan "Marry My Husband", 1 Ocak 2024'te gösterime girdi ve 20 Şubat'a kadar 16 bölüm olarak yayınlanacak.
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Sosyal medyadan gelen tepkiler:
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