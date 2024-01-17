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2024'ün En İyi Kore Dizilerinden Biri Olmaya Aday 'Marry My Husband'a Gelen Tepkiler

2024'ün En İyi Kore Dizilerinden Biri Olmaya Aday 'Marry My Husband'a Gelen Tepkiler

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 14:19

Bir webtoon'dan uyarlanan 'Marry My Husband', 1 Ocak 2024'te gösterime girdi ve 20 Şubat'a kadar 16 bölüm olarak yayınlanacak.

Diziye sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Yeni bölümleri haftalık olarak yayınlanan 'Marry My Husband', 2024'ün en iyi Kore dizilerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Yeni bölümleri haftalık olarak yayınlanan 'Marry My Husband', 2024'ün en iyi Kore dizilerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Prime Video'da yayınlanan kore draması intikam ve zaman yolculuğu konseptlerini bir araya getirerek her iki türde de öne çıkmayı başaran bir yapım.

Prime Video'da yayınlanan kore draması intikam ve zaman yolculuğu konseptlerini bir araya getirerek her iki türde de öne çıkmayı başaran bir yapım.

Dizinin kahramanı Kang Ji-Won'a (Park Min-young) ölümcül kanser teşhisi konur ve genç kadın yalnızca altı ay yaşayacağını öğrenir. Park Min-hwan ile evli olmasına rağmen bu hassas zamanda yanında sadece en yakın arkadaşı Jung Soo-min vardır.

Dizinin kahramanı Kang Ji-Won'a (Park Min-young) ölümcül kanser teşhisi konur ve genç kadın yalnızca altı ay yaşayacağını öğrenir. Park Min-hwan ile evli olmasına rağmen bu hassas zamanda yanında sadece en yakın arkadaşı Jung Soo-min vardır.

Kaderin tamamen değiştirilemeyeceğini vurgulayan dizide Ji-won, "kaderini başkalarına verebileceği" sonucuna varır.

Kaderin tamamen değiştirilemeyeceğini vurgulayan dizide Ji-won, "kaderini başkalarına verebileceği" sonucuna varır.

Bir webtoon'dan uyarlanan "Marry My Husband", 1 Ocak 2024'te gösterime girdi ve 20 Şubat'a kadar 16 bölüm olarak yayınlanacak.

Bir webtoon'dan uyarlanan "Marry My Husband", 1 Ocak 2024'te gösterime girdi ve 20 Şubat'a kadar 16 bölüm olarak yayınlanacak.
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Sosyal medyadan gelen tepkiler:

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

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