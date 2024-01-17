Netflix'in Dizi Uyarlaması 'The Talented Mr. Ripley' Setinden Başrol Oyuncusu Andrew Scott'un Görseli Geldi!
Netflix'in Dizi Uyarlaması 'The Talented Mr. Ripley' Setinden Başrol Oyuncusu Andrew Scott'un Görseli Geldi!
Netflix, Patricia Highsmith'in çok satan Tom Ripley romanlarından uyarlanan, başrolünü Andrew Scott'ın üstlendiği 'The Talented Mr. Ripley' dizisinden ilk görselleri yayınladı.
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Başrolünde Matt Damon ve Jude Law'ın bulunduğu 'The Talented Mr Ripley' 2018 yılında vizyona girer girmez büyük bir beğeni toplamıştı.
Şimdi de Netflix'te dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak. Başrolünde ise "All of Us Strangers"da Paul Mescal'ın tutkulu aşkını oynayan Andrew Scott yer alacak.
İrlandalı aktör dizide kötü şöhretli bir dolandırıcaya hayat verecek.
Dizide, Tom Ripley, 60'ların başlarında New York'ta dolaşan bir dolandırıcıdır ve kendisini İtalya'ya seyahat etmesi ve oğlunu eve dönmeye ikna etmesi için kiralayan zengin bir adamla yolları kesişir.
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Ancak onların zenginlik dünyasına girmek her şeyi değiştirir. Ve böylece Tom'un aldatma, dolandırıcılık, karanlık ve evet cinayetle renklenen yeni hayatı başlar.
Sekiz bölümlük dizi, Oscar ödüllü Steven Zaillian tarafından yazıldı ve yönetildi. Asi elit Dickie Greenleaf rolünde Johnny Flynn ve Tom'un karanlık amaçlarından şüphelenmeye başlayan Marge Sherwood rolünde Dakota Fanning de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
"Ripley" 2024'te Netflix'te yayınlancak ancak kesin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Sizin diziden beklentileriniz neler?
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