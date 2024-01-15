Oyuncu Kadrosunda Yıldız İsimlerin Yer Aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş gibi yetenekli isimlerin yer aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin vizyona girmesine sayılı günler kala yeni bir fragman yayınlandı.

Fragmana gelen tepkilere bakalım. 👇