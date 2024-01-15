Oyuncu Kadrosunda Yıldız İsimlerin Yer Aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Oyuncu Kadrosunda Yıldız İsimlerin Yer Aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
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Oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş ve Şinasi Yurtsever’in yer aldığı ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı.
Babalarının beklenmedik ölümüyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorunda kalan Murat ve akrabalarının başına gelenlerin anlatıldığı film, bu yılın en ilginç aile hikayelerinden birini anlatma iddiası taşıyor.
Tüm aile rahmetli babalarını köylerindeki aile mezarlığına defnetmek isterken Kaan Yıldırım'ın canlandırdığı Murat karakteri bu adetlerin eskide kaldığını, İstanbul’da bu işi organize edeceğini söyler ve arkası kesilmeyen olaylar silsilesi böylelikle başlamış olur.
Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Böylece Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli duruma düşer.
Yapımcılığı Mustafa Sönmez'e ait olan filmin izleyiciyle buluşma tarihi 9 Şubat olarak duyuruldu.
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Sıra dışı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerinde çeken 'İyi Bir Aile Değiliz' filminden fragman geldi.👇
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