Dünyaca Ünlü Animasyon Serisi 'How To Train Your Dragon'un Yeni Uyarlamasının Çekimleri Başladı!
Dünyaca Ünlü Animasyon Serisi 'How To Train Your Dragon'un Yeni Uyarlamasının Çekimleri Başladı!
Kaynak: https://kayiprihtim.com/haber/how-to-...
Yönetmenliğini Chris Sanders ve Dean DeBlois ikilisinin üstlendiği seri, ilhamını İngiliz yazar Cressida Cowell’ın ünlü çocuk kitapları serisinden alıyor. Macera animasyon formatının ardından live-action olarak da beyaz perdeye taşınmak için gün sayıyor.
Çekimlerine başlanan filmin detaylarına birlikte bakalım. 👇
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İlk olarak 2010 yılında Dean DeBlois ve Chris Sanders’ın yönetmenliğinde yayınlanan 'How to Train Your Dragon', aradan geçen 4 yılın ardından Dean DeBlois’in tek başına kontrolü ele aldığı 'How to Train Your Dragon 2' ile yoluna devam etti.
Her iki macerada da Hiccup’ın çocukluğunda yaşadıklarının ardından biricik dostu Toothless ile büyüdüğüne şahit olduk.
'How to Train Your Dragon: The Hidden World'ün çıkmasıyla birlikte dişi bir Night Fury ile karşılaştık.
Şimdiye kadar 2010, 2014 ve 2019 yıllarında beyaz perdede izlediğimiz, DreamWorks Animation imzalı 'How to Train Your Dragon' animasyonları gişede toplam 1.6 milyar dolarlık hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.
İlhamını İngiliz yazar Cressida Cowell’ın ünlü çocuk kitapları serisinden alan macera animasyon formatının ardından live-action uyarlaması olarak beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor.
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Gobber the Belch karakterini Nick Frost’un canlandıracağı öğrenilen yapımın 15 Ocak 2024 tarihi itibarıyla çekimlerine başladığı öğrenildi.
Yeni live-action uyarlamasının hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen Dean DeBlois, çekimlerin başladığını Instagram hesabından bu paylaşımıyla duyurdu.
“Çekimin ilk günü! Yola çıkacağımız için heyecanlıyız!” notuyla paylaştı.
Hiccup karakterini Mason Thames, Astrid karakterini ise Nico Parker canlandıracak. Animasyonda Hiccup’ın babasını seslendiren Gerard Butler, yeni filmde de Stoick’i oynamak üzere rolüne geri dönecek.
How to Train Your Dragon filmi 13 Haziran 2025 tarihinde Birleşik Krallık, ABD, İsveç ve Türkiye’de aynı anda gösterime girecek. Sizin filmden beklentileriniz neler?
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