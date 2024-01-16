Dünyaca Ünlü Animasyon Serisi 'How To Train Your Dragon'un Yeni Uyarlamasının Çekimleri Başladı!

Yönetmenliğini Chris Sanders ve Dean DeBlois ikilisinin üstlendiği seri, ilhamını İngiliz yazar Cressida Cowell’ın ünlü çocuk kitapları serisinden alıyor. Macera animasyon formatının ardından live-action olarak da beyaz perdeye taşınmak için gün sayıyor.

Çekimlerine başlanan filmin detaylarına birlikte bakalım. 👇