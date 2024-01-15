Uzak Mesafe İlişkisi Yaşayanları Gözyaşlarına Boğacak '3391 Kilometre' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler
Uzak Mesafe İlişkisi Yaşayanları Gözyaşlarına Boğacak '3391 Kilometre' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler
Beyza Alkoç'un romanından uyarlanan ve başrollerini Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak'ın paylaştığı '3391 Kilometre' filmi 12 Ocak günü sinemalarda vizyona girdi.
İzleyenlerden yorumlara gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇
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Başrollerini Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak'ın paylaştığı Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan '3391 Kilometre' filmi 12 Ocak'ta izleyiciyle buluştu.
İlk fragmanının ardından sosyal medyada büyük merak uyandıran film, özellikle kitabı okuyanların büyük bir heyecanla beklediği bir filmdi.
Uzak mesafe ilişkisini konu alan filmde, sosyal medya üzerinden tanışan iki gencin sohbet ile başlayan arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüşmesini anlatılıyor.
Birbirlerini görmeden, seslerini dahi duymadan gece gündüz konuşan bu iki genç mesafeler sebebiyle kendilerini zorlu bir ilişkinin içinde buluyor.
Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği, senaryosunu ise Fulya Özcan'ın kaleme aldığı film, 3391 kilometrenin aşka engel olmadığını da bu ilişki yoluyla izleyiciye anlatmaya çalışıyor.
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Hayranlar tarafından şimdiden çok beğenilen film sosyal medyada konuşulmaya başladı bile.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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