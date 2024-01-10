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Tina Fey, Aynı İsimli Komedi Filmi 'The Four Seasons'ı Diziye Uyarlamaya Hazırlanıyor!

Tina Fey, Aynı İsimli Komedi Filmi 'The Four Seasons'ı Diziye Uyarlamaya Hazırlanıyor!

dizi Netflix
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 16:58

1981 yapımı 'The Four Seasons' isimli film Tina Fey'in başrolüyle geri gelmeye hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanması planlanan dizinin detaylarına birlikte bakalım. 👇

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Carol Burnett, Len Cariou, Sandy Dennis, Rita Moreno, Jack Weston ve Bess Armstrong'un başrollerini paylaştığı 1981 Amerikan romantik komedi filmi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştür.

Carol Burnett, Len Cariou, Sandy Dennis, Rita Moreno, Jack Weston ve Bess Armstrong'un başrollerini paylaştığı 1981 Amerikan romantik komedi filmi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştür.

Adını Antonio Vivaldi'nin bestelediği dört konçertodan alan, Alan Alda'nın yönetmeni, senaristi ve başrolü olduğu film yakın bir arkadaş grubunun dört mevsimde yaptıkları tatillerde yaşadıklarını anlatıyor.

Adını Antonio Vivaldi'nin bestelediği dört konçertodan alan, Alan Alda'nın yönetmeni, senaristi ve başrolü olduğu film yakın bir arkadaş grubunun dört mevsimde yaptıkları tatillerde yaşadıklarını anlatıyor.

Şimdi ise unutulmazlar arasına giren bu film, Tina Fey'in başrolünü üstlendiği haliyle dizi olmaya hazırlanıyor.

Şimdi ise unutulmazlar arasına giren bu film, Tina Fey'in başrolünü üstlendiği haliyle dizi olmaya hazırlanıyor.

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Toplamda 8 bölüm olarak anlaşılan projede kendisine 30 Rock' dizisinde de birlikte çalıştığı Lang Fisher ve Tracey Wigfield eşlik edecek.

Toplamda 8 bölüm olarak anlaşılan projede kendisine 30 Rock' dizisinde de birlikte çalıştığı Lang Fisher ve Tracey Wigfield eşlik edecek.
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'The Four Seasons', Tina Fey'in '30 Rock' finalinden beri başrolünü üstlendiği ilk dizi projesi olacak. Universal Television ve Little Stranger'ın yapımını üstlendiği dizinin prodüksiyonu yıl bitmeden başlayacak.

'The Four Seasons', Tina Fey'in '30 Rock' finalinden beri başrolünü üstlendiği ilk dizi projesi olacak. Universal Television ve Little Stranger'ın yapımını üstlendiği dizinin prodüksiyonu yıl bitmeden başlayacak.

Netflix'te yayınlanacak olan diziyle ilgili detaylar henüz verilmese de heyecanlı bekleyiş başladı. Sizin yorumlarınızı alalım.👇

Netflix'te yayınlanacak olan diziyle ilgili detaylar henüz verilmese de heyecanlı bekleyiş başladı. Sizin yorumlarınızı alalım.👇

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