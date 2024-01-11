Yönetmeni Ünlü Yazarın Oğlu Olan Netflix'in 'Familia' Filmine Gelen Tepkiler
Yönetmeni Ünlü Yazarın Oğlu Olan Netflix'in 'Familia' Filmine Gelen Tepkiler
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Oyuncu kadrosunda Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solián, Ilse Salas gibi isimlerin yer aldığı 'Familia' filmi geçtiğimiz aralık ayında Netflix'te yayınlandı.
Filmde, bir ailenin yemek sofrasında muhteşem zeytin çiftliklerinin geleceğini tartışırken, aile üyeleri arasındaki karmaşık ilişkileri anlatılır.
Yönetmenliğini Rodrigo Garcia'nın yaptığı filmle ilgili bilinmeyen bir gerçeği ünlü yazar Murathan Mungan paylaştı.
Filmin yönetmeni Rodrigo Garcia'nın, aslında meşhur yazar Gabriel Garcia Marquez'in oğlu olduğunu söyledi.
Murathan Mungan'ın attığı tweet👇
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