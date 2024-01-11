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Yönetmeni Ünlü Yazarın Oğlu Olan Netflix'in 'Familia' Filmine Gelen Tepkiler

Yönetmeni Ünlü Yazarın Oğlu Olan Netflix'in 'Familia' Filmine Gelen Tepkiler

Netflix film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 17:54

Oyuncu kadrosunda Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solián, Ilse Salas gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in 'Familia' filmiyle ilgili bilinmeyen bir detayı Murathan Mungan paylaştı. 👇

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Oyuncu kadrosunda Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solián, Ilse Salas gibi isimlerin yer aldığı 'Familia' filmi geçtiğimiz aralık ayında Netflix'te yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Cassandra Ciangherotti, Natalia Solián, Ilse Salas gibi isimlerin yer aldığı 'Familia' filmi geçtiğimiz aralık ayında Netflix'te yayınlandı.

Filmde, bir ailenin yemek sofrasında muhteşem zeytin çiftliklerinin geleceğini tartışırken, aile üyeleri arasındaki karmaşık ilişkileri anlatılır.

Filmde, bir ailenin yemek sofrasında muhteşem zeytin çiftliklerinin geleceğini tartışırken, aile üyeleri arasındaki karmaşık ilişkileri anlatılır.

Yönetmenliğini Rodrigo Garcia'nın yaptığı filmle ilgili bilinmeyen bir gerçeği ünlü yazar Murathan Mungan paylaştı.

Yönetmenliğini Rodrigo Garcia'nın yaptığı filmle ilgili bilinmeyen bir gerçeği ünlü yazar Murathan Mungan paylaştı.

Filmin yönetmeni Rodrigo Garcia'nın, aslında meşhur yazar Gabriel Garcia Marquez'in oğlu olduğunu söyledi.

Filmin yönetmeni Rodrigo Garcia'nın, aslında meşhur yazar Gabriel Garcia Marquez'in oğlu olduğunu söyledi.

Murathan Mungan'ın attığı tweet👇

Murathan Mungan'ın attığı tweet👇
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