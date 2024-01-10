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'Kopuk' Dizisinde Rol Almaya Hazırlanan Kaan Yıldırım'ın Oyuncu Ekibiyle Yayınladığı Fotoğraf Çok Beğenildi!

'Kopuk' Dizisinde Rol Almaya Hazırlanan Kaan Yıldırım'ın Oyuncu Ekibiyle Yayınladığı Fotoğraf Çok Beğenildi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 19:18

Son zamanlarda FOX TV'de yayınlanacak 'Kopuk' dizisinde Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Kaan Yıldırım dizi setinde oyuncu ekibiyle bir fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşımı epey beğenildi. Gelen yorumlara bakalım. 👇

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Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım son dönemlerde meslektaşı Pınar Deniz ile yaşadığı doludizgin aşkla epey gündemdeydi.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım son dönemlerde meslektaşı Pınar Deniz ile yaşadığı doludizgin aşkla epey gündemdeydi.

Hatta çiftin ilişkisini evliliğe taşıdığı iddiaları magazinin gündeminde epey yer almıştı.

Hatta çiftin ilişkisini evliliğe taşıdığı iddiaları magazinin gündeminde epey yer almıştı.

Bu paylaşımları da çok konuşulmuştu. Detaylara buradan bakabilirsiniz.👇

Kaan Yıldırım şimdide büyük merak uyandıran 'Kopuk' dizisinde Biran Damla Yılmaz ile başrol oynamaya hazırlanıyor.

Kaan Yıldırım şimdide büyük merak uyandıran 'Kopuk' dizisinde Biran Damla Yılmaz ile başrol oynamaya hazırlanıyor.

FOX TV'de yayınlanacak dizi oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle şimdiden merak ediliyor.

FOX TV'de yayınlanacak dizi oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle şimdiden merak ediliyor.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın "Burda kalsın, Ekip #kopuk" notuyla paylaştığı dizi setinden bir kare çok beğenildi.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın "Burda kalsın, Ekip #kopuk" notuyla paylaştığı dizi setinden bir kare çok beğenildi.
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Kaan Yıldırım'ın Instagram paylaşımı👇

Kaan Yıldırım'ın Instagram paylaşımı👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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