'Kopuk' Dizisinde Rol Almaya Hazırlanan Kaan Yıldırım'ın Oyuncu Ekibiyle Yayınladığı Fotoğraf Çok Beğenildi!
'Kopuk' Dizisinde Rol Almaya Hazırlanan Kaan Yıldırım'ın Oyuncu Ekibiyle Yayınladığı Fotoğraf Çok Beğenildi!
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Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım son dönemlerde meslektaşı Pınar Deniz ile yaşadığı doludizgin aşkla epey gündemdeydi.
Hatta çiftin ilişkisini evliliğe taşıdığı iddiaları magazinin gündeminde epey yer almıştı.
Kaan Yıldırım şimdide büyük merak uyandıran 'Kopuk' dizisinde Biran Damla Yılmaz ile başrol oynamaya hazırlanıyor.
FOX TV'de yayınlanacak dizi oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle şimdiden merak ediliyor.
Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın "Burda kalsın, Ekip #kopuk" notuyla paylaştığı dizi setinden bir kare çok beğenildi.
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Kaan Yıldırım'ın Instagram paylaşımı👇
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