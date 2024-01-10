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Bir Süreliğine Sosyal Medyadan Uzaklaşma Kararı Alan Selena Gomez Ti'ye Alındı!

Bir Süreliğine Sosyal Medyadan Uzaklaşma Kararı Alan Selena Gomez Ti'ye Alındı!

Selena Gomez
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 16:24

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, sosyal medyadan bir süreliğine uzaklaşma kararı aldığını açıkladı.

Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı Altın Küre ödül töreninde Taylor Swift'le yaptığı dedikoduyla gündeme gelen Selena Gomez günlerce konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Altın Küre ödül töreninde Taylor Swift'le yaptığı dedikoduyla gündeme gelen Selena Gomez günlerce konuşuldu.

Günlerdir bitmek bilmeyen dedikodunun aslını anlatmıştı. Detaylara burada yer verdik.👇

Aynı zamanda bu özel gecede giydiği elbiseyle de sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcının tercihi epey olay oldu.

Aynı zamanda bu özel gecede giydiği elbiseyle de sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcının tercihi epey olay oldu.

Gelen yorumlara buradan bakabilirsiniz.

Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Selena Gomez paylaşımlarıyla da sık sık konuşulurken sosyal medyaya zaman zaman ara vermek istediğini takipçileriyle paylaşıyor.

Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Selena Gomez paylaşımlarıyla da sık sık konuşulurken sosyal medyaya zaman zaman ara vermek istediğini takipçileriyle paylaşıyor.

Selena Gomez daha kısa süre bir süre önce "Bir süredir sosyal medyadan uzak kaldım çünkü tüm bu dehşet, nefret, şiddet ve korku beni çok üzüyor" diyerek ara verdiğini açıklamıştı.

Selena Gomez daha kısa süre bir süre önce "Bir süredir sosyal medyadan uzak kaldım çünkü tüm bu dehşet, nefret, şiddet ve korku beni çok üzüyor" diyerek ara verdiğini açıklamıştı.

Şimdi ise bu videoyu paylaşarak "Bir süre sosyallikten uzak kaldım. Gerçekten önemli olan neyse ona odaklanıyorum” diyerek paylaştı.👇

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"Bunu yılda 3 defa söylüyor"

"Bunu yılda 3 defa söylüyor"

"İki iş günü içinde geri dönecek"

"İki iş günü içinde geri dönecek"

"Bunu ayda 3 kere söylüyor. Belki trollüyordur."

"Bunu ayda 3 kere söylüyor. Belki trollüyordur."

"Bunu diğer aylarda yaptığı gibi yine yapıyor. 2 gün sonra geri dönecek."

"Bunu diğer aylarda yaptığı gibi yine yapıyor. 2 gün sonra geri dönecek."

"Son 3 ayda kaç kere sosyal medya molası verdi..."

"Son 3 ayda kaç kere sosyal medya molası verdi..."
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"O kadar komik ki yakında görüşeceği anne"

"O kadar komik ki yakında görüşeceği anne"

"O ve SZA'nın arkadaş olması gerekiyor çünkü sürekli yalan söylüyor"

"O ve SZA'nın arkadaş olması gerekiyor çünkü sürekli yalan söylüyor"

"Bu filmi daha önce gördüğümü hatırlıyorum"

"Bu filmi daha önce gördüğümü hatırlıyorum"

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