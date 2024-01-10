Daha Önce Meme Kanserini Atlatan Şarkıcı Şimal'den Sevenlerini Üzen Haber
Daha Önce Meme Kanserini Atlatan Şarkıcı Şimal'den Sevenlerini Üzen Haber
Magazin dünyasında kariyeri ve sahneleri ile ön planda olan genç şarkıcı Şimal sağlık durumuyla gündeme geldi. Daha önce meme kanserini yenen ünlü şarkıcı şimdi ise beyninde tümör olduğunu açıkladı. Haberin devamı içeriğimizde...
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Sen ya da Ben, Aynı Yerde, Z Raporu, Ucuz Roman gibi parçalarla tanınan ünlü şarkıcı Şimal magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden bir tanesi oldu.
Güçlü sesiyle tanıdığımız Şimal magazin dünyasında özel hayatından çok kariyeriyle ile ön plana çıkan isimlerden birisi.
İstanbul doğumlu olan ünlü şarkıcı Şimal geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Dün akşam sevenlerini üzen haberi Instagram profili üzerinden paylaştı.
Daha önce kanseri yendiğini öğrendiğinde herkese ''Gözyaşıma, acıma, mutluluğuma ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim'' teşekkür etmişti.
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Kıyamam ben sana ya ne bitmek bilmeyen çilen varmış güzel insan 🥺 Sen savaşcı bir kadınsın bu savaşı kazanacaksın asla pes etme bizler yanındayız 💞