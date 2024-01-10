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Daha Önce Meme Kanserini Atlatan Şarkıcı Şimal'den Sevenlerini Üzen Haber

Daha Önce Meme Kanserini Atlatan Şarkıcı Şimal'den Sevenlerini Üzen Haber

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 15:06

Magazin dünyasında kariyeri ve sahneleri ile ön planda olan genç şarkıcı Şimal sağlık durumuyla gündeme geldi. Daha önce meme kanserini yenen ünlü şarkıcı şimdi ise beyninde tümör olduğunu açıkladı. Haberin devamı içeriğimizde...

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Sen ya da Ben, Aynı Yerde, Z Raporu, Ucuz Roman gibi parçalarla tanınan ünlü şarkıcı Şimal magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden bir tanesi oldu.

Sen ya da Ben, Aynı Yerde, Z Raporu, Ucuz Roman gibi parçalarla tanınan ünlü şarkıcı Şimal magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden bir tanesi oldu.

Güçlü sesiyle tanıdığımız Şimal magazin dünyasında özel hayatından çok kariyeriyle ile ön plana çıkan isimlerden birisi.

Güçlü sesiyle tanıdığımız Şimal magazin dünyasında özel hayatından çok kariyeriyle ile ön plana çıkan isimlerden birisi.

İstanbul doğumlu olan ünlü şarkıcı Şimal geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

İstanbul doğumlu olan ünlü şarkıcı Şimal geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Genç şarkıcı 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Tedavi sürecinin sonunda patoloji sonuçlarının temiz olduğu duyurusunu yapmıştı.

Dün akşam sevenlerini üzen haberi Instagram profili üzerinden paylaştı.

Dün akşam sevenlerini üzen haberi Instagram profili üzerinden paylaştı.

Genç şarkıcı sosyal medya hesabından ' Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm' dedi.

Daha önce kanseri yendiğini öğrendiğinde herkese ''Gözyaşıma, acıma, mutluluğuma ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim'' teşekkür etmişti.

Daha önce kanseri yendiğini öğrendiğinde herkese ''Gözyaşıma, acıma, mutluluğuma ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim'' teşekkür etmişti.

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Friedrich Nietzsche

Kıyamam ben sana ya ne bitmek bilmeyen çilen varmış güzel insan 🥺 Sen savaşcı bir kadınsın bu savaşı kazanacaksın asla pes etme bizler yanındayız 💞